Jonge Amsterdamse rederij wint van Niagarawatervallen en Harry Potter

De beste dagcruise ter wereld, maar ook de op-een-na-beste ervaring van Europa en de nummer 3 in ‘beste activiteiten ter wereld’. Niet slecht, voor een Amsterdamse rederij die pas twee jaar het grachtensop heeft gekozen. De flag kan dus uit!

Ze lieten het Great Barrier Reef, de Niagarawatervallen en de boottocht door de moerrassen in New Orleans achter zich. De boottocht van Flagship Amsterdam, dat als ‘1 uur luxekanaaltour vanaf het Anne Frank Huis’ omschreven staat, wint de Travelers’ Choice award in ‘Beste dagcruise van de wereld’ op Tripadvisor, de grootste reiswebsite ter wereld waarop bezoekers middels recensies slash reviews hun mening delen.

Kroon

„Een kroon op ons werk”, reageert mede-eigenaar Rasmus Emmelkamp. En iets waar het hele jaar rammend hard voor is werkt, want die nummer 1 plek moest en zou worden behaald. Vorig jaar was de tocht van de jonge Amsterdamse rederij al de op-een-na-beste dagcruise ter wereld volgens Tripadvisor, en dus de bezoekers. Alleen de architectonische boottocht in Chicago voer hen voorbij. Dit jaar zijn de rollen omgedraaid en dat voelt lekker. „We hebben ontzettend ons best gedaan om de ervaring voor onze klanten nog beter te maken, zodat we nog betere reviews zouden krijgen en dus nog hoger zouden eindigen.”

Ook zijn ze nummer 2 in ‘Beste ervaring van Europa’ en eindigden op de derde plek in de beste activiteiten van de wereld. De boottour gaf onder meer het Colosseum, het Vrijheidsbeeld en de Harry Potter Wandeltocht het nakijken. Goed presteren en dus hoog in de lijstjes eindigen, is belangrijk voor de ondernemer. „Je wil bij de winnaar horen, dus daar wil je bij boeken.”

Weg wegwerpplastic

Wat ze zoal veranderd hebben ten opzichte van vorig jaar? Kartonnen rietjes in plaats van plastic en bekers gemaakt van biologisch maiszetmeel in plaats van wegwerpplastic. Want daar kregen een paar slechte reviews over: het zou niet passen op een elektrische sloep die vaart op stroom uit windmolenparken. Emmelkamp begreep de groene hint en ondernam actie. „Alle reviews die we krijgen, behandelen we.” Ze hebben er zelfs een medewerker speciaal op zitten. „We mailen altijd een persoonlijk bericht terug en als er een klacht is, doen we er alles aan om de klant weer blij te maken.”

Rederij anders dan andere

Ze doen het wat anders dan de meeste grote rederijen, die al decennialang door de grachten varen, legt hij hun onderscheidend vermogen uit. „Je weet wel, van die dichte rondvaartboten die op een glasbak lijken en waar in zeventien talen hetzelfde standaardverhaal wordt verteld.” Niet de stilo van Flagship Amsterdam. Behalve kleinschaliger, is er bij hen ook „een hoog entertainmentgehalte”, promoot hij. Zo doen de kapitein en de hostess een soort rollenspel, waarbij ze de geschiedenis van de stad vertellen, met tussendoor allerlei weetjes. Zoals hoeveel fietsen er jaarlijks uit de grachten worden opgevist („meer dan 15.000!”). Het werkt, de toeristen weten hen te vinden.

Ook nu weer, al heeft hun bedrijf ook een en ander moeten corona-aanpassen. Nog maar twaalf mensen -of minder- aan boord max, handen desinfecteren op de kade en de helpende hand van de kapitein is er bij het aan boord gaan even niet bij. Helaas, maar „we hebben nu een instappaal die we telkens desinfecteren”. Dat hun boten veelal open zijn, komt nu extra goed uit. „Veel mensen zitten nu liever niet in zo’n overdekte boot.”

Review-obsessie

Om een minuut over twaalf komen ’s nachts de nieuwe reviews binnen en elke nacht leest Emmelkamp ze, voor het slapengaan. „Ik maak er vaak even een screenshot van en stuur ze door aan de desbetreffende kapitein of de hostess. Dan hebben ze er de dag erna weer extra veel zin in.” En als het minder positief is, is daar altijd nog hun Flagship Academy waar van alles kan worden bijgespijkerd.

De reviews zijn een echte obsessie voor hem geworden, bekent de ambitieuze Amsterdamse horecaondernemer, die om de zoveel tijd weer iets nieuws -en vaak succesvols- uit de grond stampt. Hij heeft het afgelopen jaar de algoritmes goed in de gaten gehouden en checkte de reviews van de concurrentie. Hij wist dus wel dat ze een goede kans maakten. Dat ze ook echt wonnen en er zelfs nog „twee cadeautjes” bij kregen, voelt nu heel goed. „Ondanks coronatijd, kan er toch nog een succes worden gevierd. We hebben de champagne opengetrokken met het hele team.”

Per dag krijgen ze meer reviews dan die van het Rijks, Van Gogh, de Heineken Experience en het Anne Frank Huis bij elkaar. En ja, daar helpen ze wel een handje bij. „We vragen mensen aan het eind van de tour een review te schrijven, maar alleen als ze het echt goed vonden.” En dat vinden ze dus, getuige de 6500 reviews. Eén op de 100 reviews is „een wat mindere”, zoals hij het zelf noemt. Niet veel nee, maar nog steeds te veel, vindt de perfectionist. „Het zijn vaak klachten over de regen, of de wind. We bieden dan een nieuwe tocht aan, of geld terug.” Sympathiek gebaar, met een stille wens erin verpakt. „Natuurlijk hopen we dat ze hun review daarna aanpassen.”

Gefeliciteerd

Of hun concullega’s op het water hen ten slotte al hebben gefeliciteerd? De kleinere rederijen al wel. „Zij weten hoe moeilijk het is om iets van de grote rederijen te winnen.” Al hebben zij inmiddels ook 25 boten, besluit ‘kapitein Rasmus’, die sinds een paar maanden z’n vaarbewijs heeft, niet zonder trots. „We zijn goed op weg ook een grote te worden.”

