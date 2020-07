Medewerkster ontslagen nadat baas appjes las over ‘nep-ziek’

Tegen je baas zeggen dat je ziek bent, terwijl je eigenlijk zo fit als een hoentje bent. Tsja, dat kún je doen, maar zorg dan niet dat je leidinggevende daarachter komt. Het kostte een medewerkster van een hotel in Amsterdam haar baan.

De 29-jarige vrouw, die werkzaam was als assistent-hotelmanager bij het Not Hotel in Amsterdam-West, meldde zich in januari ziek vanwege ‘griep’. Al grappend appte ze daarover met haar vriend, dat allemaal te zien is op de werkcomputer. Die werd tijdens haar ziekte door een collega gebruikt. Wat de vrouw misschien niet meer wist, was dat ze ook WhatsApp op die computer had gedownload.

‘Ouwe actrice’

De vriend doet de suggestie dat werknemer moet zeggen dat zij longontsteking heeft. Waarop zij reageert: ‘Hahaha of gewoon dat ik er doorheen zit. Dat het allemaal te veel wordt’. Het bericht wordt afgesloten door een smiley met tranen van het lachen. Even later zegt ze: ‘Maar heb goed toneel gespeeld denk ik’. Haar vriend schrijft dan: ‘Hahaha, ouwe actrice hè’.

De werkgever ontslaat de vrouw. Er is volgens hem sprake van werkweigering, omdat de vrouw niet ziek of arbeidsongeschikt was. Daarnaast werd er niets gehackt, omdat de berichten als melding in beeld verschenen toen Chrome opende. Daarnaast heeft de vrouw terwijl ze ‘ziek’ was, ook ergens anders een sollicitatiegesprek gevoerd. „Kortom, de door u gestelde ziekte is door u geveinsd. U hebt ons opzettelijk misleid om er zelf beter van te worden”, aldus haar werkgever.

‘Ik was wel ziek’

De werkneemster was het niet eens met haar ontslag. Ze vond dat de werkgever die berichten niet had mogen lezen en dat haar ontslag onterecht was, omdat zij wel ziek was. Ze stapte daarom naar de rechter. Maar dat zij niet wist dat de Whatsapp-berichten op haar telefoon ook leesbaar waren op haar werklaptop die een collega later gebruikte, betekent volgens de rechter niet dat de werkgever die berichten niet mocht lezen.

De werkneemster heeft daar zelf een bijdrage aan geleverd door Whatsapp op de (werk)laptop te installeren. Zij krijgt daarom ook geen transitievergoeding „omdat zij ernstig verwijtbaar handelde”, oordeelde de rechter.

