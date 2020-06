In beeld: stilte voor de storm in Venetië, dat weer open is voor toeristen

Italië heeft de grenzen deze week weer geopend voor toeristen uit EU-landen. In Venetië wordt met angst en beven vooruitgekeken naar het ‘oude gestoord’, al zien toeristische uitbaters de stroom aan vakantiegangers maar al te graag komen.

Als er één plek is die door de jaren heen is verprutst door overtoerisme, dan is het Venetië. Er wonen nauwelijks nog oorspronkelijke bewoners, de kanalen zien er zwart van toeristen, pleinen zijn omringd door overvolle souvenirshops. Althans, dat was het het beeld totdat het coronavirus uitbrak. Zoals op zoveel plekken in de wereld kwam de lokale bevolking in Venetië erachter hoe mooi hun stad eigenlijk is. En hoe verloederd.

Venetië weer open voor toeristen

Venetië ging medio mei weer langzaam open voor Italianen, zij het met maatregelen als mondkapjes en ruime sociale afstand. Het leverde surrealistische beelden op, die deden denken aan tijden uit een ver verleden. Klassieke gondeliers op stil water in plaats van watertaxi’s die hoge golven achterlaten. Vrijwel lege pleinen en straten met her en der een plukje mensen op een terras. Geen files aan georganiseerde tours. Oké, de mondkapjes oogden wat onwennig.

Die mondkapjes hoeven de inwoners van Venetië sinds 1 juni niet meer te dragen in het openbaar, maar uit voorzorg zullen ze nog wel even in het straatbeeld te zien zijn. Zo dragen de gondeliers en het horecapersoneel nog altijd mondkapjes en is iedereen verplicht dat te doen in winkeltjes en andere publieke ruimtes. Feit is dat de landsgrenzen sinds 3 juni weer open zijn voor toeristen uit EU-landen.

In beeld: stilte voor de storm

Mondjesmaat komen de eerste toeristen Venetië weer binnen, massatoerisme zal nog wel even uitblijven. Want zoals Mark Rutte tijdens een persconferentie zei: code geel is geen code groen. Het advies is nog altijd om alleen naar andere landen te reizen als het echt nodig is. Maar hou een naar vakantie snakkende massa maar eens tegen. Bovendien gelden in ieder land weer andere regels.

Voorlopig zal het surrealistisch leeg zijn in Venetië. Hoe lang dat zo blijft, is de grote vraag waar niemand het antwoord op weet. Italianen die van toerisme moeten rondkomen zien het ‘oude gestoord’ maar al te graag terugkeren, het schaarse groepje locals omarmt het ‘nieuwe normaal’. Kijk nog maar even goed naar deze foto’s.

