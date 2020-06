Toiletten en douches op campings vanaf 15 juni weer open

Toiletten en douches op Nederlandse campings mogen vanaf 15 juni weer open. Dat heeft het kabinet besloten, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vandaag.

Dat is enkele weken eerder dan tot nu toe de bedoeling was. Oorspronkelijk stond de heropening gepland voor 1 juli. De reisbranche drong vorige week al aan op vervroeging.

‘U kunt gaan boeken’

„Wat we juist willen is dat mensen hun vakantie een beetje spreiden en dan moeten die toiletgebouwen natuurlijk open zijn”, aldus De Jonge. „Dus u kunt gaan boeken.” Vanaf 15 juni zijn toeristen uit de meeste Europese landen ook weer welkom in Nederland.

Eerder woede op de campings

Het besluit om sanitaire gebouwen op campings gesloten te houden werkt op den duur compleet averechts, vond de begin juni boze recreatiesector. „Door dat besluit zitten ouderen, gezinnen met kinderen en buitenlandse gasten straks allemaal tegelijk op de camping, wat het risico op coronabesmettingen juist groter maakt”, schreef brancheorganisatie HISWA-RECRON in een woedende brief aan premier Mark Rutte, de ministers Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge en staatssecretaris Mona Keijzer.

De brancheorganisatie eiste dat het verbod onmiddellijk werd opgeheven „om ondernemers in de sector óók de kans te geven te overleven. Zij zijn er klaar voor.” Bij de organisatie zijn ruim 2600 kampeerbedrijven aangesloten. Dat campings te veel verplaatsingen zouden veroorzaken, wees de sector eerder al van de hand. „Mensen komen met de auto, verblijven in rust en ruimte in de buitenlucht en gaan weer naar huis. Dagjesmensen veroorzaken juist verkeerspieken.”

Nu blijdschap ‘na keihard werken’

HISWA-RECRON is nu een tevreden partij, meldt het op de eigen website. Directeur Geert Dijks: „We zijn zojuist gebeld door het Ministerie van EZK met de mededeling dat we eerder open mogen dan 1 juli. Daar hebben we samen met heel veel leden keihard aan gewerkt de afgelopen tijd. Zo pikken de ondernemers nog net een stukje voorseizoen mee.”

Dijks vindt eigenlijk dat op dit moment al alles open kan: „We moeten de officiële brief nog ontvangen maar wat ik niet begrijp is waarom we morgen niet de gebouwen open kunnen stellen. Als het 15 juni open kan, waarom kan het dan niet nu? Het aankomende weekend wordt het mooi weer en dat loopt de sector anders mis.”

De schade die campings hebben opgelopen vanaf half maart tot nu, is zo’n 140 miljoen euro door de daling van 1,6 miljoen overnachtingen. Elke dag dat het sanitair niet open kan kost in juni 5 miljoen euro aan omzet.

