Mount Everest van veraf te zien dankzij minder uitstoot

Een unieke dag in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Voor het eerst in lange tijd is de Mount Everest met het blote oog te zien vanuit de stad.

Afgelopen week verschenen er online meerdere foto’s die we begin van 2020 niet hadden kunnen maken. Vanuit Nepal is de hoogste berg ter wereld boven zeeniveau goed te zien. De Mount Everest, gelegen in de Himalaya, is normaal niet zichtbaar vanuit de hoofdstad.

Zichtbare Mount Everest goed en slecht nieuws

De reden dat de berg zichtbaar is, is zowel goed nieuws als slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de berg zichtbaar is omdat de luchtvervuiling in de stad flink is gedaald. De reden daarvoor is echter minder goed nieuws: door het COVID-19 virus ligt het hele land stil. Voertuigen mogen de weg niet meer op, alle industrie ligt stil. Dat zorgt voor veel minder uitstoot en een schone, heldere lucht boven Nepal.

Daarmee is ook het aantal ziekenhuisopnames waar het gaat om luchtwegeninfecties gedaald. In Nepal worden regelmatig mensen in het ziekenhuis opgenomen omdat ze last hebben van hun longen door de slechte luchtkwaliteit. De afgelopen maanden daalde ook dat aantal, meldt Snowbrains.

De meeste uitstoot in Kathmandu wordt door de uitstoot van voertuigen veroorzaakt. Zo’n zeventig procent van alle vervuilende deeltjes op straat, wordt hierdoor veroorzaakt. Hoewel de schone lucht nu goed nieuws is, is het de vraag of dit na de lockdown ook zo blijft. Verwacht wordt dat mensen nog minder het openbaar vervoer zullen gebruiken, uit angst voor besmetting.

Bijna 200 kilometer verderop

Eén van de bijzondere foto’s van Mount Everest werd gemaakt vanuit Chobar in Kathmandu. Fotograaf Abhushan Gautam was op het moment dat hij het kiekje schoot bijna 194 kilometer van de berg verwijderd. Volgens Nepal Times was het maken van deze foto twee maanden geleden onmogelijk. Zolang het duurt, geniet men volop van het bijzondere beeld van de Mount Everest.

Mount Everest is Visible From Kathmandu, #Nepal for First Time in Living Memory https://t.co/ZTLhLHUb0z pic.twitter.com/WRhsItsLpl — Tim Leffel (@timleffel) May 19, 2020

Lucht ook in Nederland schoner

Nepal is niet het enige land waar de lucht schoner is sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De concentratie vervuilende stoffen in Nederland is 20 tot 60 procent lager dan een jaar geleden, schat het KNMI. Dat heeft metingen van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi bestudeerd. Door thuiswerken rijden er minder auto’s. Sommige fabrieken liggen stil en er vliegen minder vliegtuigen. „Daardoor is er minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals koolstofdioxide en stikstofdioxide.”

