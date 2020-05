Vijf vragen over de ontslagboete

Deze week kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken aan dat er is gewerkt aan een nieuw pakket met steunmaatregelen voor bedrijven. Daarbij werd aangekondigd dat de ontslagboete wordt afgeschaft. In vijf vragen leggen we uit hoe het zit.

Wat houdt de ontslagboete in?

De ontslagboete is onderdeel van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met deze regeling helpt de overheid werkgevers hun personeel te blijven betalen. Ondernemers kunnen tot 90 procent loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van het omzetverlies. Daar zitten echter wel voorwaarden aan: bedrijven de gebruik maken van de regeling mogen geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Gebeurt dit wel, dan wordt de subsidie met 150 procent van het loon van het ontslagen personeelslid verlaagd. Zo ontstaat er dus een soort boete.

Waarom verdwijnt de ontslagboete in de nieuwe steunmaatregelen?

Er wordt op dit moment gewerkt aan een tweede pakket met steunmaatregelen. In dit nieuwe pakket moeten bedrijven aan andere voorwaarden voldoen. Zo mogen bedrijven geen dividend uitkeren en zijn er geen bonussen voor de top. De coronacrisis gaat nog lang effecten hebben voor veel bedrijven, schrijft RTL Z. Bedrijven zullen soms moeten herstructureren en dan kan ontslag nodig zijn. „Dat deze crisis geen effect zou hebben op de werkgelegenheid of bedrijven, is natuurlijk een sprookje”, zegt Koolmees volgens de nieuwswebsite.

Hoe de nieuwe ontslagregeling eruit gaat zien, is nog even afwachten. Premier Mark Rutte Rutte zei dat hij niet het gesprek in gaat met „in beton gegoten, dat dit alleen de uitkomst kan zijn”. Tegelijkertijd blijft het „belangrijk dat de ontslagboete in deze vorm niet doorgaat”, benadrukte hij in het Kamerdebat over de coronacrisis.

Waarom kan het afschaffen een slecht idee zijn?

Niet iedereen is voor de afschaffing. Zo willen GroenLinks, SP, PvdA en PVV niks weten van de verandering. Volgens hen zet dit de deur open voor duizenden ontslagen. In het eerste pakket zit een ontslagboete, toch zijn heel veel mensen hun baan volgens de oppositie kwijtgeraakt. Als de boete wordt afgeschaft, zal dit nog veel erger worden, denken ze. PvdA-leider Lodewijk Asscher dreigt dat het kabinet de steun van zijn partij en de bonden zou verliezen als het doorgaat.

Wat zijn de voordelen van het afschaffen van de boete?

Premier Rutte zei dat wanneer een bedrijf iedereen in dienst moet houden, omdat ze anders een boete moet betalen, het bedrijf „topzwaar” kan worden. Als het bedrijf al voorziet dat het na de crisis niet meer op volle kracht door kan gaan, kan het hele bedrijf omvallen. Dan verliezen volgens de premier nog veel meer mensen hun baan. Het doel van het kabinet is niet om bedrijven overeind te houden, maar om werkgelegenheid te behouden, benadrukte Rutte.

Koolmees zegt hierover: „Als bedrijven die steun krijgen niemand mogen ontslaan dan gaan zij alsnog failliet, en dan raken we van de regen in de drup.” Werkgelegenheid in stand houden is belangrijk, sinds 2003 was de werkloosheid in Nederland niet zo laag.

Wanneer loopt het pakket af?

Eind mei komt het eerste pakket met steunmaatregelen ten einde. Per 1 juni moet er dus een nieuw pakket liggen. De NOW-regeling blijft in dit nieuwe pakket de belangrijkste peiler.

