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89 procent van Nederlandse ouders vindt gender reveals overdreven: waarom het ritueel toch blijft

Bijna negen op de tien Nederlandse ouders vinden een gender reveal overdreven. Toch voelt 63 procent druk om het geslacht van hun baby met familie en vrienden te delen. Daardoor verandert het omstreden feestje eerder dan dat het verdwijnt.

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Ouders voelen blijkbaar nog steeds de behoefte om het geslacht van een baby met anderen te vieren. Dat blijkt uit onderzoek van YourSurprise, uitgevoerd door PanelWizard onder 1014 Nederlandse ouders.

89 procent vindt gender reveals overdreven: waarom verdwijnen ze dan niet?

Volgens generatie-expert en antropoloog Manou van Eerten verandert de vorm van de gender reveal parties vooral. „Een gender reveal lijkt niet zozeer te verdwijnen, maar eerder te transformeren van een publiek feest naar een persoonlijk ritueel.”

73 procent van de ouders in het onderzoek geeft aan weinig meerwaarde te zien in een viering van het geslacht van hun kind. 55 procent noemt het fenomeen achterhaald. Vooral onder ouders tussen de 50 en 59 jaar leeft die kritiek sterk: 68 procent is het daarmee eens.

Ook in de reacties van ouders komt die kritische houding naar voren. Zo noemt een respondent gender reveals „een hoop poespas”. Een andere ouder zegt: „Ik heb zelf geen gender reveal gedaan, alleen samen met mijn partner. Ik vind het overdreven en het is vaak vooral voor de buitenkant.”

63 procent van ouders voelt sociale druk rond gender reveals

Er is dus kritiek op gender reveals, maar ze blijven bestaan. Volgens respondenten speelt sociale druk daarbij een rol: 63 procent ervaart enige vorm van druk om dit moment met vrienden en familie te delen. Deze sociale druk wordt bovendien breed herkend. In alle leeftijdsgroepen geeft een meerderheid van de ouders aan dat die bestaat. Bij ouders onder 30 jaar loopt dit zelfs op tot 70 procent.

Volgens sociaal wetenschapper Linda Duits ontstaan bij nieuwe rituelen snel sociale verwachtingen. „Als meerdere mensen in je omgeving een gender reveal organiseren, kan het ‘niet meedoen’ aan het ritueel voelen als geen optie.”

De kritiek op gender reveals betekent niet dat de behoefte aan zo’n moment verdwijnt. Volgens Van Eerten kunnen mensen gender reveals achterhaald of te uitbundig vinden, terwijl de behoefte om samen betekenis te geven aan een belangrijk moment in het leven blijft bestaan. De manier waarop dat gebeurt, lijkt vooral te veranderen: „Minder blauw/roze spektakel, minder publiek en productie, maar het ritueel zelf blijft bestaan.”

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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