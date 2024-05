Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Moet ik meedoen met de avondvierdaagse omdat mijn dochter dat wil?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Esther: „Moet ik meedoen met de avondvierdaagse omdat mijn dochter dat wil?”

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Over twee weken wordt er in ons dorp weer de jaarlijkse avondvierdaagse gelopen. Verschrikkelijk vind ik het. De avonden zijn voor mij echt een rustperiode. Ik ben alleenstaande moeder en werk fulltime. Ik kan mijn twee kinderen amper handelen, laat staan honderden kinderen van de basisschool.

Mijn dochter wil erg graag meedoen, ze kijkt er erg naar uit. Ik zie er enorm tegenop om elke avond vijf kilometer te lopen met mijn dochter. En dat alles met mijn zoon van twee erbij in de wandelwagen. Kan ik tegen mijn dochter zeggen dat we hier niet aan meedoen?

Groetjes Esther”

Het antwoord

Hi Esther,

Ik begrijp je dilemma helemaal. Het is zwaar om na een lange dag werken ook nog eens vijf kilometer te lopen, vooral als je dat met je zoon in de wandelwagen moet doen. Het is belangrijk om naar je eigen grenzen te luisteren en jezelf niet te overbelasten.

Als je dochter echt heel graag wil meedoen, is het misschien de moeite waard om te kijken hoe je dit op een haalbare manier kunt doen. Zou het mogelijk zijn om een paar avonden deel te nemen, in plaats van alle vier? Of kun je misschien een vriend of familielid vragen om je te helpen met je zoon, zodat jij en je dochter samen kunnen lopen? Misschien kun je een vakantiedag opnemen, zodat je in ieder geval overdag een rustmoment kunt pakken?

Als dat allemaal niet mogelijk is, is het belangrijk om eerlijk te zijn tegen je dochter. Leg haar uit waarom je niet kunt deelnemen. Misschien kunnen jullie samen een andere leuke activiteit bedenken voor die avonden.

Het is belangrijk dat je dochter begrijpt dat soms dingen niet altijd kunnen zoals we willen, maar dat betekent niet dat we geen leuke tijd kunnen hebben samen.

Groetjes Laura

