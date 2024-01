Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik eisen dat ze mijn dochter wakker houden op de kinderopvang?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Emma: „Kan ik eisen dat ze mijn dochter wakker houden op de kinderopvang?”

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Mijn dochter van twee jaar doet thuis eigenlijk nooit meer een middagslaapje. Ze blijft de hele middag wakker en gaat ’s avonds na het eten om 19.00 uur op bed. Twee keer per week gaat ze naar de kinderopvang en elke keer laten ze haar tussen de middag wél slapen.

Het resultaat is dat ze in de avond een paar uur later dan normaal naar bed gaat en tot zeker 21.00 uur aan het klieren is. Ik baal daar ontzettend van, want ik heb ook gewoon mijn avonduren nodig om bij te komen van de dag. Tegen de tijd dat mijn dochter gaat slapen, ben ik zelf ook doodop en ga ik naar bed. De kinderopvang beweert dat mijn dochter het echt niet redt om wakker te blijven, omdat daar veel meer prikkels zijn. Kan ik eisen dat ze haar toch wakker houden?

– Emma”

Het antwoord

Hi Emma,

Het is inderdaad een lastige periode tussen het middagslaapje en wel wakker blijven overdag. Het kan zo zijn dat je dochter thuis minder prikkels ervaart en daardoor minder moeite heeft met wakker blijven overdag. Op de kinderopvang hebben ze vaak een druk programma en spelen ze intensief met andere kinderen. Je kunt aan de kinderopvang vragen of ze je dochter overdag wakker willen houden en uitleggen dat ze anders de hele avond opblijft. Ze zullen hier uiteraard rekening mee houden. Bedenk wel dat het voor je dochter fijn is om even een dutje te kunnen doen als ze moe is. Op de kinderopvang werken professionele pedagogisch medewerkers die echt wel kunnen beoordelen wanneer een kind toe is aan een slaapje. Succes!

Groetjes Laura

