Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Erdogan zet handtekening onder toetreding Zweden tot NAVO

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn handtekening gezet onder het besluit om Zweden toe te laten treden tot de NAVO. Eerder deze week ging het Turkse parlement in grote meerderheid al akkoord. Het Scandinavische land heeft nu alleen nog goedkeuring nodig van Hongarije om het 32e lid van het militaire bondgenootschap te worden.

De Zweedse premier Ulf Kristersson laat op X weten blij te zijn met de Turkse ratificatie. Hij zegt dat hiermee „een belangrijke mijlpaal op het pad naar Zwedens NAVO-lidmaatschap” is bereikt.

De Hongaarse premier Viktor Orbán liet woensdag aan NAVO-baas Jens Stoltenberg weten nog steeds achter het lidmaatschap van de Zweden te staan. Hij wees erop dat het Hongaarse parlement nu aan zet is en dat komt halverwege februari terug van reces.

Na de Russische inval in Oekraïne lieten Zweden en Finland in mei 2022 weten lid te willen worden van het bondgenootschap. De Finnen werden dat bijna een jaar later, maar door het dwarsliggen van Turkije en Hongarije bleef de toetreding van Zweden uit. NAVO-leden moeten het unaniem eens zijn over nieuwe lidstaten.

ANP

Reacties