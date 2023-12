Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Orbán bleef weg bij goedkeuring EU-gesprekken Oekraïne

De Hongaarse premier Viktor Orbán is weggebleven bij de stemming van de EU-leiders waar de EU-toetredingsgesprekken voor Oekraïne werden goedgekeurd. Orbán had zich van tevoren uitgesproken tegen dat besluit en dreigde het te blokkeren. Op Facebook schrijft hij na de stemming dat het „een slechte beslissing” is. Het besluit is niettemin geldig, verzekeren hoge EU-diplomaten.

ANP

Vorige Volgende

Reacties