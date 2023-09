Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn zoontje (4) heeft een ander kind gebeten op school’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Carlijn: „Mijn zoontje (4) heeft een ander kind gebeten op school.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn zoontje (4) heeft een ander kind gebeten op school’

„Beste Lisa, sinds kort gaat mijn zoontje naar de basisschool, hij had er van tevoren veel zin in, maar al snel ging het mis. Mijn zoontje gooide namelijk met zand naar andere kinderen. Zowel de juf als ik hebben hem daarop aangesproken. Even ging het goed, tot een week geleden. Mijn zoontje heeft toen ruzie gekregen met een ander kind in zijn klas en hem daarbij gebeten in zijn arm. Ik begrijp er niets van, thuis is het een rustig kind en ik had dit echt niet van hem verwacht. Wat kan ik doen?

– Carlijn”

Het antwoord

„Hai Carlijn, begrijpelijk dat je hiervan bent geschrokken. Mijn kinderen hebben ook weleens gedrag vertoond dat ik totaal niet van ze had verwacht. Dat is als ouder altijd even schakelen denk ik. Je hebt je kind namelijk toch een beetje op een voetstuk staan. Toch is dit inderdaad wel een situatie die je beter niet op z’n beloop kunt laten.

Daarom is het denk ik allereerst belangrijk dat je probeert te achterhalen waarom je zoontje zijn klasgenootje heeft gebeten. Was het echt met het doel om hem pijn te doen? Of wat het bijvoorbeeld uit machteloosheid, frustratie of angst? Wellicht kan zijn leerkracht je daarbij helpen. Zij weet namelijk beter wat er aan het bijtincident vooraf is gegaan. Bovendien is het voor jonge kinderen vaak moeilijk om hun emoties onder woorden te brengen.

Sowieso is het goed om een gesprek aan te gaan met de leerkracht, zij kan je waarschijnlijk een beter beeld geven van zijn gedrag in de klas. Is hij bijvoorbeeld vaker agressief naar andere kinderen toe? Heeft zij een vermoeden wat eraan ten grondslag ligt en hoe jullie het in de toekomst kunnen voorkomen?

Daarnaast is het denk ik belangrijk dat je met je zoontje praat en hem uitlegt dat je de ander pijn doet als je bijt. Misschien is het ook een goed idee om samen excuses aan te gaan bieden aan het desbetreffende kind, zodat je zoontje echt beseft dat hij zijn klasgenootje pijn heeft gedaan.

Mocht hij nu vaker agressief gedrag vertonen, dan kan het zijn dat je zoontje last heeft van woedeaanvallen. In dat geval heeft je zoontje geen controle meer over zijn woede en kan hij dus gaan schreeuwen, gillen, schelden, slaan, schoppen, of (zoals in dit geval) bijten. In dit artikel lees je meer tips over hoe je om kunt gaan met agressief gedrag bij kleuters. Heel veel succes!”

Wil je alle opvoedvragen én antwoorden lezen? Je vindt ze hier.

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.

Reacties