Deze microscopische handtas is verkocht voor waarschijnlijk meer dan jouw jaarsalaris

MSCHF rolt opnieuw van alle tongen in de modewereld. Alleen trok het parodiërende kledingmerk deze keer geen stoute schoenen aan. Heeft één van je vingertoppen toevallig een microscopische handtas nodig? Het kost je slechts een jaarsalaris of twee.

De vorige keer dat MSCHF de krantenkoppen haalde, was omwille van hun cartooneske Big Red Boots. Daarvoor choqueerde het controversiële kunstcollectief met custom made sneakers van rapper Lil Nas waarin een druppel menselijk bloed verwerkt zat.

JUST IN: All 666 of Lil Nas X’s limited edition Satan shoes sold out in under a minute pic.twitter.com/PJv00vjaR5

— XXL Magazine (@XXL) March 29, 2021