Opvoedvraag: ‘Mijn vriend en ik zijn het oneens over de NIPT-test’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Eva: „Mijn vriend en ik zijn het oneens over de NIPT-test, wat kan ik doen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn vriend en ik zijn het oneens over de NIPT-test, wat kan ik doen?’

„Hai Lisa,

Momenteel ben ik acht weken zwanger en dus heeft de verloskundige ons de NIPT-test aangeboden. Toen mijn vriend en ik het daarover hadden, bleken we hierin lijnrecht tegenover elkaar te staan. Mijn vriend wil graag de NIPT laten doen, maar ik niet. Ik weet namelijk toch al dat ik dit kindje hoe dan ook wil houden en ik ben bang dat een slechte uitslag van de NIPT-test de rest van mijn zwangerschap zou verpesten. Mijn vriend wil het echter wel, zodat hij voorbereid is als de baby bijvoorbeeld het syndroom van Down blijkt te hebben. Wat kan ik doen om hier samen uit te komen?

– Groetjes,

Eva”

Het antwoord

„Hai Eva,

Het wel of niet doen van de NIPT-test is een gevoelig onderwerp voor veel aanstaande ouders. Zeker als je het hier niet over eens bent, is het lastig om een compromis te sluiten. Je kunt immers niet een halve NIPT doen…

Wat wel kan is dat je ervoor kiest om de NIPT-test zonder nevenbevindingen te doen. Als je daarvoor kiest wordt er alleen getest op de chromosomen 21, 18 en 13. Hiermee test je dus inderdaad op bijvoorbeeld het syndroom van Down. Sommige stellen kiezen hiervoor omdat bij de nevenbevindingen ook valse uitslagen kunnen voorkomen.

Hoe dan ook, is het vooral belangrijk om hier samen veel over te praten. Probeer elkaar daarbij niet alleen maar te overtuigen, maar luister vooral naar elkaar. Probeer de ander te begrijpen en zoek samen naar oplossingen. Uiteindelijk zijn jullie allebei de ouders van dit kindje in jouw buik, dus hebben jullie hier allebei iets over te zeggen.

Mochten jullie er echt niet uitkomen, schakel dan de hulp in van de verloskundige. Wellicht kan zij helpen om te adviseren en te bemiddelen. En wil je meer informatie over de NIPT-test? Lees dan dit artikel.

Succes!”

