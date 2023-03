Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn man ziet het als oppassen wanneer ik hem alleen laat met de kinderen’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Brenda: „Mijn man ziet het als oppassen wanneer ik hem alleen laat met de kinderen.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Mijn man en ik zijn al twaalf jaar getrouwd en we hebben drie kinderen van 7, 4 en 1 jaar oud. Nu werkt mijn man fulltime en dat heeft hij ook altijd gedaan. Het grootste gedeelte van de zorg voor de kinderen komt dus op mij neer. Ook als we in het weekend samen zijn. Hij helpt wel mee, maar doet vooral waar hij zelf zin in heeft.

Wanneer ik dan soms een avondje wegga, schiet hij in de stress. ‘Moet ik op de kinderen passen?’, zegt hij dan. Ik vind dat enorm irritant, het zijn ook zijn kinderen, dus waarom praat hij over ‘oppassen’? Vaak neemt hij ze op zo’n avond mee naar mijn schoonouders, zodat die hem kunnen helpen. Eerlijk gezegd vind ik het niet normaal dat hij niet eens in zijn eentje voor zijn eigen kinderen kan zorgen. Wat kan ik doen om dit te veranderen?

– Groetjes,

Brenda”

Het antwoord

„Hai Brenda,

Ik denk dat veel vrouwen dit zullen herkennen. De traditionele rolverdeling, om het zo maar even te noemen, is bij veel gezinnen nog altijd aan de orde van de dag. De vrouw zorgt voornamelijk voor de kinderen en de man werkt. Als je hier iets aan wilt veranderen, zul je moeten beginnen met het gesprek aan te gaan met je man.

Leg hem uit hoe het voor jou voelt dat hij niet in zijn eentje voor de kinderen wil of kan zorgen en kijk hoe je hier samen iets aan kunt doen. Misschien zou het helpen wanneer hij een ‘papadag’ neemt, waarop hij alleen thuis is met de kinderen. Als dat niet wekelijks kan, dan misschien om de week of één keer in de maand.

Zelf heb ik vier kinderen en mijn man heeft al vanaf de geboorte van de oudste een ‘papadag’. Door vanaf het begin af aan al wekelijks in zijn eentje een dag verantwoordelijk te zijn voor de kinderen, voelt dat voor hem heel normaal. Als ik een avond wegga, draait hij zijn hand er niet voor om. Hij doet gemakkelijk in zijn eentje het avondritueel en zorgt voor een maaltijd op tafel.

Verder is het misschien ook goed om naar je eigen rol hierin te kijken. Geef je jouw man de ruimte om ‘zijn ding’ te doen wanneer hij alleen is met de kinderen? Of laat je hem achter met een waslijst aan opdrachten, waarschuwingen en taken? Op dat laatste heb ik mezelf in het begin regelmatig betrapt. Als moeders zijn we soms geneigd te denken dat onze eigen manier de beste is, maar laat je man vooral vrij in hoe hij zijn tijd met de kinderen inricht.

Succes!”

