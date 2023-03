Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit krijg je in de bijstand, die steeds minder Nederlanders nodig hebben

Steeds minder Nederlanders ontvangen een bijstandsuitkering. Eén van de redenen volgens onderzoekers van het CBS: bedrijven zijn naarstig op zoek naar personeel. Benieuwd hoeveel mensen er nog wel een uitkering ontvangen én van welk bedrag zij maandelijks moeten rondkomen? We zochten het uit.

Grote krapte op de arbeidsmarkt. De banen liggen voor het oprapen. Logisch dat er in die omstandigheden steeds minder mensen jonger dan de AOW-leeftijd aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Toch is de uitkering niet plotsklaps verdwenen: eind 2022 kreeg nog altijd een kleine 400.000 mensen een algemene bijstandsuitkering, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Minder uitkeringen in Nederland

Sinds het eerste kwartaal van 2017 is de daling ingezet als het gaat om het aantal algemene bijstandsuitkeringen in Nederland. In het eerste kwartaal van van dat jaar waren het nog 472.000 Nederlanders die maandelijks op algemene bijstand konden rekenen. In de laatste maand van 2022 waren dat er nog 394.000: een daling van ruim 16 procent.

De voorwaarden voor algemene bijstand

Die algemene bijstand krijg je natuurlijk niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor deze financiële tegemoetkoming, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn, rechtmatig in Nederland wonen en onvoldoende inkomen hebben om zelf in levensonderhoud te voorzien. Daarbij kun je geen beroep doen op andere uitkeringen of voorziening, waardoor dat wel lukt. En, misschien een open deur, je mag geen gevangene zijn, zo stelt de Rijksoverheid.

Daarnaast wordt er een maximaal vermogen gehanteerd, wil je aanspraak maken op algemene bijstand. Als alleenstaande is dat een bedrag van maximaal 7605 euro. Als alleenstaande ouder óf als gezamenlijke huishouding is dat maximaal 15.210 euro. Mochten er nog schulden in het spel zijn, dan kun je die van het vermogen aftrekken. Heb je een eigen woning? Dan kom je in aanmerking voor algemene bijstand als de overwaarde lager is dan 64.100 euro.

In zijn algemeenheid wordt gesteld dat het inkomen onvoldoende is, wanneer het inkomen lager is dan het sociaal minimum. Ben je getrouwd? Dan is het sociaal minimum per 1 januari 2023 gelijkgesteld aan een bruto inkomen van 1934,45 euro per maand. Voor alleenstaanden vanaf 21 jaar is het sociaal minimum gelijk aan een bruto inkomen van 1378,96 per maand, blijkt uit cijfers van het UWV.

Hoogte van de bijstandsuitkering

De hoogte van de uitkering verschilt per leefvorm en woonsituatie. De bedragen in de tabel refereren naar het bedrag dat je ontvangt voor algemene bijstand per 1 januari 2023, voor personen met een leeftijd tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd. In 2023 heb je een pensioengerechtigde leeftijd vanaf 66 jaar en 10 maanden.

Huishouden Hoogte van de uitkering Vakantiegeld Uitkering inclusief vakantiegeld Alleenstaand 1135,87 euro 59,79 euro 1195,66 euro Alleenstaande ouder 1135,87 euro 59,79 euro 1195,66 euro Gehuwd 1622,68 euro 85,40 euro 1708,08 euro

