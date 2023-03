Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel vrije tijd heb je nodig om gelukkig te zijn? Dit zegt de wetenschap

Minder werken en meer vrije tijd maken voor je hobby’s, sport en vrienden. Het klinkt als de ultieme manier om gelukkig te worden, maar is dat wel zo? Wat is de juiste balans tussen ontspannen en werken en bestaat er ook zoiets als te veel vrije tijd? Volgens de wetenschap wel. We leggen uit hoe dat zit.

Herken jij je in het volgende: je kunt weken of maanden aftellen naar je welverdiende vakantie, maar als het dan zover is, ben je er na twee weken ook wel weer klaar mee?

Je bent niet de enige die dit ervaart en je hoeft je niet voor deze gevoelens te schamen. Het blijkt dat het hebben van onbeperkte vrije tijd niet altijd zo geweldig is als we hadden verwacht.

De spanning tussen te productief zijn en verveeld zijn roept de vraag op: wat is de optimale hoeveelheid vrije tijd voor ons geluk? Sharif, Mogilner & Hershfield deden in 2021 onderzoek naar het spanningsveld tussen rust en werken.

Dit bracht drie belangrijke inzichten over de balans tussen ontspannen en werken. We delen ze met je, want we zijn allemaal op zoek naar die ultieme work-life balance, toch?

Twee uur vrije tijd per dag is het minimum

In het onderzoek hebben Sharif, Mogilner & Hershfield 10.000 mensen ondervraagd door middel van een enquête. Hier kwam uit dat het hebben van minder dan twee uur per dag vrije tijd niet genoeg was om gelukkig te zijn.

Deelnemers met minder dan twee uur free time per dag, gaven aan meer stress in hun leven te hebben. Ze hadden het te druk met werk, boodschappen doen, kinderopvang of andere zaken om hun geluk te maximaliseren.

Te druk zijn met praktische zaken als het huishouden, werk en boodschappen, in plaats van bezig zijn hobby’s, sport of tijd met dierbaren doorbrengen: het klinkt logisch dat je daar niet gelukkig van wordt. Maar is het dan zo dat meer vrije tijd altijd leidt tot meer geluk?

Te veel vrije tijd zorgt voor een gebrek aan een productief gevoel

Meer vrije tijd staat niet per se gelijk aan meer geluk. Je ontleent namelijk ook geluksgevoelens aan productief zijn, het volbrengen van taken en bereiken van doelen. Dit gevoel van vreugde gaat verloren als we de hele dag op het strand liggen of thuis Netflix kijken.

Een hele dag ontspannen en Netflix kijken, kan zeker fijn zijn en geluk opleveren, maar juist omdat je weet dat je dit één dag gaat doen.

Het hebben van constante overvloed aan vrije tijd zorgt voor verveling, blijkt uit het onderzoek van Sharif, Mogilner & Hershfield. Je voelt je dan niet meer ontspannen door weinig te doen en mist het gevoel van een doel hebben of je nuttig maken voor je omgeving, de maatschappij of op je werk.

Zo besteed je je vrije tijd het meest optimaal

Het maakt ook uit hoe je die tijd besteedt. Als je je vrije tijd op een actieve manier besteedt, zoals door het spelen van een teamsport of vrijwilligerswerk doen, kan dat een boost zijn voor je geluksgevoel.

Ook is het belangrijk met wie jij je tijd doorbrengt. Als je het samen met vrienden, familie of andere dierbaren doorbrengt, heeft dit een positief effect op je geluksgevoel. Uit het onderzoek blijkt dat als je vijf of meer uren je tijd alleen doorbrengt, het je geluksgevoel kan belemmeren. Dat is natuurlijk voor iedereen anders, maar dit blijkt gemiddeld genomen voor de meeste mensen te gelden.

De ultieme balans tussen ontspannen en werken

Samengevat kun je dus zeggen dat twee uur of minder vrije tijd per dag te weinig is, vijf uur of meer te veel is en dat je tussen de twee en vijf uur precies goed zit. Je kunt nog meer geluk halen uit je vrije tijd door het te besteden aan een teamsport of vrijwilligerswerk of door het opzoeken van vrienden of familie. Enjoy your free time! Wil je overigens wel iets leuks doen, maar niet te veel uitgeven? Tips voor goedkope uitjes vind je hier.