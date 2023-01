Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn kind (6) is altijd teleurgesteld met zijn cadeaus’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Quinn: „Mijn kind (6) is altijd teleurgesteld met zijn cadeaus.”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Mijn zoontje van zes is een extraverte en vrolijke jongen. Doorgaans is hij ook heel lief en beleefd, behalve als het op cadeautjes aankomt. Vaak is hij erg teleurgesteld met wat hij krijgt, of liever gezegd met wat hij niet krijgt. Zo wilde hij voor Sinterklaas een Playstation 5. Iets dat wij helemaal niet kunnen betalen. Toch verwachtte hij, ondanks meerdere waarschuwingen van ons, dat Sinterklaas hem een Playstation 5 zou geven. Toen dat niet het geval was, was hij enorm teleurgesteld.

Maar ook met zijn verjaardag is dit al vaker voorgekomen. En niet alleen bij ons, ook bij gasten. Wanneer hij bijvoorbeeld een cadeautje van iemand krijgt dat niet op zijn lijstje stond, zegt hij doodleuk: ‘Dit vind ik stom.’ Wat moet ik hiermee?

– Groetjes,

Quinn”

Het antwoord

„Hai Quinn,

Voor kinderen van deze leeftijd is het nog lastig om de waarde van geld te begrijpen. Of iets 10 euro of 100 euro kost, zegt ze niet zoveel en is ook lastig uit te leggen. Wat je wel kunt proberen is om duidelijke verwachtingen te scheppen. Misschien vinden jullie het leuk om hem te verrassen met een cadeau, maar heeft jouw zoontje meer aan voorspelbaarheid.

Daarnaast kan je proberen je zoontje te leren om dankbaarder te zijn voor wat hij wél heeft. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want hoe breng je een kind bij om te waarderen wat het heeft? Kinderpsycholoog Giacomo Bono schreef het boek Making Grateful Kids. In zijn filosofie vormt empathie de rode draad. Hoe meer steun een ouder toont, des te makkelijker een kind goede gewoontes aanleert en zich kan uiten. Dat zijn beide belangrijke ingrediënten om uit te groeien tot een dankbaar persoon.

Verder kun je hem uitleggen dat iemand veel moeite heeft gedaan om een cadeautje voor hem te kopen en dat dit uit liefde is gedaan. Ook al is het niet helemaal wat hij het liefste had gewild.

Bovendien is teleurstelling natuurlijk ook iets dat bij het leven hoort. Je kunt nu eenmaal niet altijd alles krijgen wat je wilt hebben. Dat is een harde levensles, die je als ouders misschien liever niet aan je kind leert, maar die er wel bij hoort. Hopelijk kun je iets met deze tips. In dit artikel lees je nog een aantal tips om een kind dankbaarheid bij te brengen.

Succes!”

