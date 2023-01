Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe krijg ik mijn kind weer aan het buitenspelen? Gezinscoach geeft advies

Opvoeden blijft een lastige kwestie, elke ouder heeft vragen hoe hij iets het beste aanpakt. Daarom leggen Metro’s collega’s van Famme elke week een vraag aan een expert voor. Deze week geeft gezinscoach Frieda Eichhorn antwoord op de vraag: hoe krijg ik mijn kinderen weer aan het buitenspelen?

„Kinderen komen vaak met ideeën als ze zich een tijdje vervelen. Maar hoe kun je je tegenwoordig vervelen als er altijd wel iets leuks te vinden is op je tablet of (spel)computer? Waar wij ouders elkaar vroeger buiten opzochten om te spelen, zoeken kinderen en jongeren elkaar nu online op. Ze spelen dus wel samen, alleen op een andere manier.”

Buitenspelen en gedragsverandering

Hoe lastig is het om kinderen te laten buitenspelen als ze zo gewend zijn aan de schermpjes?

„Gedragsverandering is voor iedereen moeilijk. Wat je gewend bent te doen, geef je niet zomaar op. Hoe vaker jij naar buiten gaat, hoe meer jij je kind stimuleert dit ook te doen. Jij bent en blijft het voorbeeld en dat vraagt om discipline.

Zit je zelf ook veel achter een scherm? Dan zal jij ook moeten minderen, het wordt anders lastig je kind te overtuigen. Begin klein en loop eens samen buiten een rondje met de hond of fiets samen naar de supermarkt. Wist je dat kinderen meer gaan praten als je samen iets doet waarbij je geen oogcontact hoeft te maken? De band versterkt hierdoor ook nog, dus ga lekker samen op pad.”

Wat als een kind geen vriendjes in de buurt heeft? Hoe ga je daarmee om?

„We waren vroeger meer afhankelijk van buurtkinderen. Tegenwoordig spreken kinderen vaker af via een whatsapp-groep of direct na school. Stimuleer je kind zoveel mogelijk afspraken om te gaan buitenspelen zelf te regelen in plaats van te wachten op een uitnodiging van een ander. Help je kind om sociaal vaardig te worden en geef wederom het goede voorbeeld. Als het lastig blijft, denk dan eens aan een teamsport.”

Afleiding door de smartphone

Wat kun je het beste wel en niet doen of zeggen als je je kind meer buiten wil hebben?

„Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Wees aanwezig en betrouwbaar. Hoe meer je afgeleid bent door je telefoon, hoe minder adequaat je reageert op vragen van je kind. Misschien herken je dit: ‘Papa, kom je mee voetballen?’ ‘Wat, eh ja, ik kom zo.’ Wees duidelijker: ‘Dat is een leuk idee. Ik ben nu aan het werk, maar over 5 minuten ben ik klaar en kom ik naar je toe. Doe jij alvast je schoenen aan en pak je de bal?’ Doe wat je zegt en stop ook echt na 5 minuten, dan ben je betrouwbaar. Je kinderen weten dan wat ze van je kunnen verwachten.

Ik hoor ouders nog geregeld achteraf dreigen met sancties. Als voorbeeld: ‘Als je nu je iPad niet weglegt, krijg je deze week geen zakgeld.’ Dat is achteraf iets proberen te repareren wat je vooraf duidelijker had kunnen afspreken. Stel duidelijke grenzen en houd je eraan. Oudere kinderen kun je betrekken in die afspraken. Vraag welke spellen ze online spelen en hoelang zo’n spel duurt. Toon interesse. Niks is zo vervelend als dat je kind in een finale terechtkomt en jij vanaf beneden brult: ‘Nu stoppen!’ Loop altijd naar je kind toe en vraag binnen een bepaalde tijd te stoppen.”

Frieda Eichhorn

Frieda Eichhorn (1978) is oprichtster van Gezinscoach. Met haar frisse blik, humor en oplossingsgerichte adviezen, coacht ze gezinnen om weer grip op het gezinsleven te krijgen. Dit doet ze door patronen te doorbreken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Ze is naast gezinscoach ook communicatiedeskundige en heeft drie kinderen, waarvan de oudste zoon met Downsyndroom en ASS.

