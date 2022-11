Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (14) wil alleen maar merkkleding dragen, maar ik zit krap bij kas’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Tessa: „Mijn zoon (14) wil alleen maar merkkleding dragen, maar ik zit krap bij kas”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Mijn zoon zit volop in de puberteit, hij is erg bezig met wat anderen van hem denken en wil graag bij de groep horen. Dat betekent ook dat hij alleen maar merkkleding wil dragen. Dat begrijp ik natuurlijk en ik gun hem dat ook, maar als alleenstaande moeder heb ik het niet breed en ik heb ook nog twee jongere dochters om voor te zorgen. Nu wilde hij voor deze winter bijvoorbeeld een jas van meer dan 200 euro. Dat heb ik gewoon niet, maar ik vind het ook zielig voor hem dat al zijn vrienden wel zo’n jas hebben. Hoe ga ik hiermee om?

– Groetjes,

Tessa”

Het antwoord

„Hai Tessa,

Natuurlijk kun je met je zoon de discussie aangaan over het belang van het wel of niet dragen van merkkleding, maar grote kans dat je puber daar niet op zit te wachten. Wel kun je hem eerlijk vertellen hoe jouw financiële situatie is, daar lijkt hij me oud genoeg voor. Leer hem de waarde van geld door inzicht te geven in jouw inkomsten en uitgaven. Hij zal dan hopelijk begrijpen dat het niet is dat jij het niet wil betalen, maar dat je het niet kan betalen.

Vertel hem vervolgens ook dat je samen met hem naar oplossingen wil zoeken, zodat hij bijvoorbeeld toch die dure winterjas kan kopen. Misschien kan hij zelf een bijbaantje nemen zodat hij een deel van de jas (of iets anders) zelf kan betalen.

Verder kan je natuurlijk heel goed merkkleding tweedehands kopen. Vinted en Marktplaats zijn daarbij je beste vrienden, maar ook op Instagram en Facebook zijn accounts en groepen waar je de mooiste tweedehands merkkleding kan shoppen.

Daarnaast is het voordeel van merkkleding dat het altijd een deel van zijn waarde behoudt, misschien kan je zoon dus ook zelf wat kleding verkopen en met die opbrengst iets nieuws aanschaffen. In dit artikel lees je nog meer creatieve oplossingen voor pubers die alleen maar merkkleding willen dragen. Succes!”

