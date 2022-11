Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Vincent: „Mijn dochter (9) is hondsbrutaal, ook tegen vreemden. Wat kan ik doen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter (9) is hondsbrutaal, ook tegen vreemden’

„Hi Lisa,

Mijn dochter van negen lijkt de laatste tijd niet zo lekker in haar vel te zitten. Ze is vaak chagrijnig en snel boos. Dat betekent schelden en een grote mond naar zowel ons als haar oudere zus. Daar houdt het echter niet op. Ook tegen vreemden doet ze brutaal. Zo hoorde ik haar laatst in de supermarkt tegen een mevrouw zeggen: ‘Lekker handig, midden in het pad staan!’ Ik geneerde me kapot, net als mijn vrouw. Wat kunnen we doen om dit brutale gedrag te stoppen?

– Groetjes,

Vincent”

Het antwoord

„Hai Vincent,

Dat klinkt inderdaad als een uitdagende situatie voor jullie als ouders. Misschien is het goed om eerst na te gaan of er misschien meer speelt bij je dochter. Ga daarvoor op een rustig moment met haar in gesprek en vraag of er misschien op school of met haar vrienden iets speelt waar ze mee zit of last van heeft.

Mocht het gedrag namelijk een specifieke oorzaak hebben, dan is het goed om die oorzaak aan te pakken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om haar brutale gedrag te adresseren. Blijf daarbij vooral rustig en laat je eigen emoties niet te hoog oplopen, anders loop je het risico dat de situatie escaleert.

Keur het gedrag wél duidelijk af. Benoem het en laat merken dat je begrijpt dat ze even een rothumeur heeft en weinig kan hebben, maar laat wel duidelijk merken welk gedrag je afkeurt. Zeg bijvoorbeeld: ‘Je zit even niet zo lekker in je vel en kunt weinig van je zus hebben. Dat begrijp ik en dat mag ook, ik wil alleen niet hebben dat je zo onaardig tegen je zus praat.’

Bespreek het vervolgens naderhand of op een ander rustig moment nog eens met haar. Maak duidelijke afspraken en vertel haar welk gedrag je absoluut niet accepteert. Samen kun je ook bedenken wat haar op zo’n moment helpt. Misschien even ontspannen op haar kamer of juist even naar buiten?

Ook kun je samen met haar consequenties afspreken die zullen volgen als ze weer brutaal is. In dit artikel vind je nog meer goede tips om brutaal gedrag in de kiem te smoren. Succes!”

