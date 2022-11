Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom die ‘geheime knop’ op je iPhone zo belangrijk is

Wie denkt aan een iPhone, denkt waarschijnlijk aan het nieuwe Dynamic Island en het uitgebreide camerasysteem. De interessante functionaliteiten van iOS, apps als WhatsApp en toffe trucjes zoals de geheime knop op de achterkant. Waar echter weinig mensen over nadenken, is de andere kant van het verhaal.

Opties als Toegankelijkheid op iPhone zijn er namelijk niet voor niets. Naast de algemene consument zijn er ook een hoop gebruikers ter wereld die te maken hebben met een beperking. Functionaliteiten als Back Tap zijn voor de meesten dus een grappige toevoeging, maar zorgt er bij een ander voor dat het leven een heel stuk makkelijker wordt. Reden genoeg voor redacteur Mark Hofman van onze collega’s van One More Thing om naar Napels te vliegen en er meer over te weten te komen.

Geheime knop op je iPhone

Het is inmiddels alweer even geleden, maar het verhaal over de geheime knop op je iPhone ging bij onze collega’s van One More Thing door het dak. Het zorgt er namelijk voor dat jij als algemene consument een extra handeling uit kunt voeren door simpelweg op je iPhone te tikken.

Best wel handig, want middels deze weg kun je bijvoorbeeld de camera-app openen of je zaklamp aanzetten. Maak je gebruik van Opdrachten, zijn de opties al helemaal eindeloos. Het geeft je iPhone misschien net dat beetje extra, al zit die functionaliteit er niet voor niets.

Tik op achterkant, zoals Back Tap in het Nederlands heet (maar niet, en toch), is een functie die binnen de Instellingen onder het kopje Toegankelijkheid staat op je iPhone. Niet voor niets, want het kan ervoor zorgen dat consumenten met een beperking het toestel beter kunnen gebruiken. En dat is al een boeiend verhaal op zichzelf.

Toegankelijkheid iPhone extreem belangrijk

Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de persoonlijke focus op een nieuwe iPhone praktisch alleen bij de algemene consument ligt. Stilstaan bij de persoon met een beperking wiens leven letterlijk kan veranderen door de nieuwe Apple-telefoon, doen we doorgaans niet. Best stom eigenlijk, als je bedenkt dat er bijvoorbeeld 250 miljoen blinden en 350 miljoen dove mensen op onze aarde leven. Mensen die allemaal hetzelfde willen als mensen zonder beperking: makkelijk gebruik maken van hun smartphones.

Sarah Herrlinger, Apple’s Director of Global Accessibility Policy and Initiatives, is de persoon die ons dat duidelijk heeft gemaakt. Tijdens het bezoek aan de Apple Developer Academy in Napels woonden we niet alleen een lezing over het onderwerp bij, maar kregen we ook de kans om even met haar te spreken over de toegankelijkheid van de iPhone.

Op de achtergrond zijn we als Apple zijnde altijd wel bezig met die push

Het was een gesprek dat onze ogen opende, want we hadden bijvoorbeeld niet door hoeveel iOS voor sommige mensen betekent. Een consument die (bijna) blind is, kan makkelijk foto’s nemen met stembediening. Het openen van de gordijnen in de ochtend is met één druk op de knop te doen voor iemand in een rolstoel. Een doof persoon kan videobellen en vervolgens de transcriptie lezen.

Het is de andere kant van het verhaal over een product dat miljoenen mensen ter wereld dagelijks gebruiken.

Apple motiveert ontwikkelaars

Dat heeft ook te maken met de wil van Apple om ontwikkelaars te motiveren. Ze motiveren ze om de talloze handvatten aan te grijpen die het Amerikaanse bedrijf in bijvoorbeeld Xcode aanreikt.

„Er wordt altijd gesproken over waarom toegankelijkheid een essentieel onderdeel is”, begint Sarah Herrlinger. „Waarom het van een goede iPhone-app een geweldige app maakt. Hoe je er niet alleen je doelgroep, maar ook je omzet mee vergroot.” De Director of Global Accessibility Policy and Initiatives verwijst ook direct naar de software developer kit die ontwikkelaars krijgen. „Er zit een speciale API in voor toegankelijkheid. Dus op de achtergrond zijn we altijd wel bezig met die push.”

Het belangrijke voor Apple is dat de ontwikkelaar goed begrijpt dat toegankelijkheid een belangrijk onderdeel is. Sarah maakt dan ook duidelijk dat er „binnen Xcode een speciale tool zit om je applicatie te testen op toegankelijkheid”. (Xcode is software om applicaties te optimaliseren, red.) Tijdens het testen van applicaties geeft de functie ontwikkelaars een rapport van hoe toegankelijk het project is en wat er gedaan moet worden om dit beter te maken.

Denk in dat geval bijvoorbeeld aan zaken als de juiste grootte van het lettertype op iPhone zodat iedereen het kan lezen. Of de perfecte kleursamenstelling zodat ook mensen die kleurenblind zijn (1 op de 10) met je app aan de haal kunnen gaan.

Een direct verschil in cijfers ziet Sarah niet, maar ze merkt wel dat toegankelijkheid in de afgelopen jaren steeds meer aandacht krijgt. En dat is, in alle eerlijkheid, maar goed ook.