Dit zijn de 5 podcast-tips van… Taco Vinkeles

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Taco Vinkeles.

Taco Vinkeles medeoprichter van branded podcastbureau AS WE SPEAK en special advertising agency Media Activation. Hij heeft ruim 16 jaar audio-ervaring bij Radio 538 en is na het beluisteren van de podcastserie BOB gegrepen door het podcastvirus.

De vijf podcast-tips van Taco Vinkeles

1. Inside Trader Joe’s

In ieder geval één branded podcast in deze top 5 mag niet ontbreken. De podcast van mijn favoriete supermarkt in Amerika, twee marketingdirecteuren vertellen de verhalen achter hun bijzondere producten en proberen nieuwe uit. Allerhande maar dan in een podcast.

2. NRC Vandaag

Mijn favoriete nieuwssnack waarin NRC iedere dag op een prettige toon verdieping geeft op een nieuwsitem. De podcast heeft ervoor gezorgd dat ik vaker het NRC ben gaan lezen.

3. The Burned Photo

Goed gemaakte fictiepodcast met topacteurs. Ik had niet verwacht dat het kon: horror in een podcast, maar van The Burned Photo gaan je haren overeind gaan staan en zul je gegarandeerd een paar keer goed schrikken.

4. Jong Beleggen

Pim en Milou leggen zeer toegankelijk de complexe wereld van het handelen in aandelen uit. Eigenlijk zou iedereen op school deze verplicht moeten luisteren. Jammer dat ‘ie er niet 20 jaar geleden al was.

5. My Dad Wrote a Porno

De podcastklassieker waar ik nog altijd hardop bij moet lachen. Drie vrienden lezen voor uit een slecht pornoromannetje dat geschreven is door een van hun vaders. Britse humor op zijn best. Inmiddels uitgegroeid tot een imperium met theatershows, boeken en een TV serie.

De podcast-tips van vorige week

