Je baby monitoren met een Smart Sock? Geen goed idee, zeggen kinderartsen

Iedere ouder zal de onzekerheden en angsten herkennen die je hebt bij een (pasgeboren) baby. Ademt hij nog wel? Ligt hij wel veilig? Oftewel: gaat het wel goed met mijn baby als hij slaapt? De producenten van Owlet hadden dit vast in hun achterhoofd toen ze de Owlet Smart Sock bedachten.

Toch zijn kinderartsen niet enthousiast over de gadget. Dat zegt kinderarts Adèle Engelberts tegen Metro’s collega’s van Famme. Gisteren was er overigens ook al ‘baby-nieuws’. Toen ging het over ronde spenen, kaakafwijkingen en spraakgebrekken.

„Owlet ondersteunt ouders wereldwijd met een holistische benadering van modern ouderschap. Met behulp van de innovatieve technologie van Owlet kunnen ouders meer ontspannen (en slapen). Dit doordat de Owlet Smart Sock het zuurstofniveau én de hartslag meet van een baby, terwijl hij of zij slaapt.” Dat is het statement dat Owlet geeft over hun zogenaamde Smart Sock.

Een Smart Sock voor je baby? Geen goed idee

De ‘sok’ bevestig je eenvoudig aan het voetje van je kind en vervolgens kun je via je smartphone alle gegevens van je kind monitoren. Waaronder dus het zuurstofniveau en de hartslag van je baby. Je kunt je voorstellen dat dit veel ouders een gerustgesteld gevoel zal geven. Maar is dit gevoel terecht? Verkleint zo’n Smart Sock de kans op wiegendood bijvoorbeeld? Nee, zegt Adèle Engelberts, kinderarts en bestuurslid van de Landelijke Werkgroep Wiegendood van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Zij raadt het gebruik van de Smart Sock dan ook af.

„Ik ben erg tegen dit soort producten”, laat Engelberts weten in een reactie aan Famme. „Een gezonde baby hoeft niet gemonitord te worden, Het is namelijk nooit bewezen dat een monitor, ook niet een medische hart- ademhalingsmonitor, de kans op wiegendood vermindert. Het beste is om het risico op wiegendood gewoon te verlagen door zo goed mogelijk de regels van veilig slapen te handhaven. Een Smart Sock is dus niet effectief en onnodig.”

Maar dat is niet de enige reden waarom Engelberts de Smart Sock afraadt, want er zijn volgens haar nog meer nadelen. „Elke monitor kent valse alarmen, het alarm gaat bijvoorbeeld af omdat het kind veel beweegt en de registratie wegvalt. Dit versterkt dan de angst gevoelens van de ouders en het kan er bovendien toe leiden dat zij uiteindelijk alarmen negeren. Verder bestaat het risico dat ouders denken dat zij bijvoorbeeld een baby wel op de buik kunnen laten liggen of slapen indien ze de Owlet Smart Sock gebruiken. Met andere woorden, het werkt bewezen risicoverhogend gedrag in de hand.”



Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Owlet (@owletcare)

Van de markt gehaald in de VS

Engelberts is niet de enige die geen voorstander is van de Smart Sock. Sterker nog, in Amerika heeft Owlet de Smart Sock van de markt gehaald na een waarschuwing van de FDA. Ook de AAP (American Academy of Pediatrics) wijst de Owlet expliciet af. In de brief van de FDA is te lezen het bedrijf verzocht wordt om onmiddellijk te stoppen met de verkoop van de apparaten en te beginnen met het indienen van de monitoringtechnologie voor standaard wettelijke goedkeuring. Ondanks dat het product in Amerika van de markt is gehaald, is de Smart Sock van Owlet hier in Nederland nog steeds gewoon te koop.