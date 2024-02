Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#342 ‘Ik heb een gek gevoel over deze reis’

Maud heeft voor het eerst trouwjurken gepast, maar dat verliep helaas niet helemaal volgens plan. Haar schoonmoeder was zo kritisch dat ze de middag goed wist te verpesten. Verder is Maud druk met werk en de voorbereiding van een persreis. Een week van tevoren komt ze erachter dat haar paspoort kwijt is.

Met spoed kan ik gelukkig nog een noodpaspoort laten maken. Natuurlijk moet ik ook nieuwe pasfoto’s laten maken en voor ik het weet ben ik dus tientallen euro’s lichter.

Eenmaal thuis begin ik maar direct met inpakken en drie keer raden wat ik tegenkom bij het openen van mijn koffer. Mijn paspoort! Hoe dan? Ik weet zeker dat ik mijn koffer eerder heb gecheckt. Ik heb nota bene het hele huis ondersteboven gehaald. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij daar eerst ook al lag. „Ja, maar schat wat denk je? Dat de kaboutertjes hem erin hebben gelegd?”, zegt Gio.

Hij vindt zichzelf heel grappig, maar ik kan er niet om lachen. Dit noodpaspoort heeft onnodig veel tijd en geld gekocht. Ik vraag me nu trouwens ook af wat ik met dit paspoort moet doen…

Uitgeput in slaap

Na het inpakken duik ik de keuken in om alvast genoeg gezonde hapjes voor Liam te bereiden. Mijn vader is zo lief om op te komen passen als ik op reis ben. Gio heeft het namelijk ontzettend druk op werk en kon overdag niet vrij nemen. Mijn vader is een schat van een man en hij is hartstikke goed met Liam, maar gezonde babyhapjes zie ik hem niet maken. Met een beetje pech geeft hij hem nog een ijsje! Daarna begin ik aan mijn lijst met instructies en vervolgens val ik uitgeput in slaap.

De rest van de week heb ik vooral heel hard gewerkt en tussendoor ook nog proberen te sporten. Het lijkt echt alsof ik meer energie heb sinds ik niet meer drink. Dat is maar goed ook, want die nieuwe klus is ontzettend veel werk. Mijn opdrachtgever appt me de hele dag door en ze belt me elke dag! Ik heb duidelijk gezegd dat ik niet dagelijks bereikbaar ben, maar dat lijkt ze niet gehoord te hebben. Als ik ergens een hekel aan heb, is het aan mensen die niet luisteren. Gio zegt dat ik gewoon niet moet opnemen, maar dat vind ik ook lullig.

Verder heb ik ook weer afgesproken met Rochella. Ze heeft haar eerste gesprek bij een psycholoog gehad. Ze wil er nog niet heel veel over kwijt, maar het lijkt alsof ze echt haar best doet. Ze zegt dat ze 100 procent voor Levi wil gaan. Ergens ben ik nog altijd bang dat ze ineens toch voor Joey valt, maar ik probeer mijn vriendin te geloven. En als ik Instagram mag geloven, was Joey met zijn nieuwe vriendin of ex (wie zal het zeggen) een weekendje naar Parijs.

Vrienden met ex

Zaterdag ben ik voor het eerst met Charlie en onze kids gaan babyzwemmen. Daarna hebben we gegeten met Tommy en Gio en het was ontzettend gezellig. Ik blijf het bijzonder vinden dat het zo goed klikt tussen Gio en Tommy. Het is toch best gek om nog goed bevriend te zijn met je ex. Tommy heeft in het voorjaar een opdracht om te draaien in Ibiza en hij heeft zelfs gevraagd of Gio en ik mee willen. Eerst nog maar even kijken of dat lukt met het vinden van een oppas, maar anders gaan we graag mee!

Zondagochtend ging de wekker al veel te vroeg! En stipt om 05.00 uur zat ik in de taxi richting Schiphol, met noodpaspoort en mijn normale paspoort. Bij de security check werd ik van top tot teen uit elkaar gehaald en achter de douane kwam ik er achter dat ik mijn make-up tasje thuis ben vergeten. Op Schiphol heb ik toen voor veel te veel geld nieuwe make-up moeten kopen. Kimberly heeft zich verslapen en komt echt net op tijd aan om alsnog de vlucht te halen. Op een of andere manier heb ik een vaag gevoel over deze reis. Er is al net even iets te veel mis gegaan van tevoren. Kimberley is niet de laatste die het vliegtuig binnenstapt, want dat is een man. Een man die me helaas heel bekend voorkomt…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

