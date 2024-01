Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#340 ‘Mijn schoonmoeder wist het weer te verpesten’

Nadat Rochella heeft besloten om in therapie te gaan, heeft Maud haar vergeven. Ze wil de vriendschap nog een kans geven. Verder is Maud druk bezig met werk, niet-drinken en haar bruiloft. Deze week gaat ze voor het eerst een bruidsjurk passen.

Afgelopen week heb ik dan eindelijk mijn eerste bruidsjurk gepast! Mijn droomjurk zat er helaas (nog) niet bij en om eerlijk te zijn viel de hele ervaring een beetje tegen. Dat had natuurlijk alles te maken met mijn schoonmoeder.

Ik had al weken naar deze passessie uitgekeken, maar mijn schoonmoeder wist het precies op het laatste moment weer te verpesten. Terwijl ik met Kimberly bij een opening van een hotel was, werd ik ineens gebeld door dat mens. „Ja hoi, even over morgen, hoe gaan we dat eigenlijk doen?”, vroeg ze uiterst vrolijk. Ik had geen idee waar ze het over had. Mijn passessie stond gepland op een woensdag en normaal gesproken past mijn schoonmoeder elke woensdag op.

„Nou, we gaan toch jurken passen! Neem je Liam dan mee?”, zei ze heel droog. Ik verslikte me direct in mijn alcoholvrije cocktail en wist niet wat ik moest doen. Mijn schoonmoeder was namelijk nooit uitgenodigd voor dit evenement. Bij de eerste passessie zouden alleen mijn moeder, Jessie en Rochella aanwezig zijn. „Ben je daar nog Maud, Gio zei dat ik jou moest bellen…” Ik laat haar weten dat ik op een evenement ben en dat ik haar later terug bel.

Net op het moment dat de hotelmanager zijn speech begint, gaat opnieuw mijn telefoon. En natuurlijk was ik hem weer vergeten om op ‘stil’ te zetten. Dit keer is het Gio. Als ik hem later terug bel, komt de aap uit de mouw.

Gio heeft een paar weken terug verteld dat ik bruidsjurken ging passen en dat mijn schoonmoeder misschien wel mee mocht. Hij zegt dat hij het nooit heeft toegezegd. „Je weet hoe ze is, ze heeft zichzelf waarschijnlijk uitgenodigd!”

Bemoeial

En ik weet 100 procent zeker dat mijn schoonmoeder zo uitgekookt is om zichzelf uit te nodigen. Het laatste waar ik zin in heb is mijn schoonmoeder die zich gaat bemoeien met mijn jurk!

De dag zelf begon al zuur, want Liam was ziek en daardoor heb ik geen oog dichtgedaan. Gelukkig werd ik direct vrolijk toen ik in de winkel was. Ik droom hier al jaren van. Bij ontvangst kregen we prosecco, maar die heb ik afgeslagen, want ik probeer nog steeds geen alcohol te drinken. Mocht ik mijn droomjurk hebben gevonden, dan had ik er wel eentje op gedronken, maar dat was helaas niet het geval. De jurken waren allemaal net niet helemaal wat ik zocht. Ik vond ze allemaal iets te tuttig. Al dacht mijn schoonmoeder daar totaal anders over.

„Zou je dat nou wel doen? Ik zou voor een maatje groter gaan. Die jurk is wel bloot he?”, waren haar standaard opmerkingen. Zelfs toen Jessie grapte dat ze niet zo ouderwets moest doen, kon ze er niet om lachen. Ik vertrouw op mijn eigen moeder en zij vond de jurken alles behalve bloot.

Toch zat mijn droomjurk er niet tussen. Ik had bij geen enkele jurk een echt ‘wauw’-gevoel en dat wil ik wel. Er is nog een jurk die een kans maakt, volgens mijn moeder en Jessie was die namelijk op mijn lijf geschreven! De bovenkant was gemaakt van witte glitter pailletjes. Mijn schoonmoeder dacht er alleen anders over. „Nou, je ziet wel veel bloot hoor”, zei ze snibbig. Dit terwijl je letterlijk niets zag, behalve mijn schouders.

Sfeer dubbel verpest

Daarna zijn we met zijn allen nog wat gaan drinken. Je zou denken dat het niet slechter kon, maar Jessie wist de sfeer nog een keer te verpesten. Ze moest weer eens precies zeggen wat ze dacht. „Ik had eigenlijk niet verwacht dat je er nog bij mocht zijn, na alles wat je Maud hebt geflikt, maar gelukkig is Maud zo’n lieverd”, zei ze toen ze naast Rochella ging zitten. Mijn moeder wilde weten wat er aan de hand was en mijn schoonmoeder zat er maar een beetje stilletjes bij.

Rochella pikte het gelukkig goed op en vertelde dat ze inmiddels haar eerste gesprek met een psycholoog heeft gepland. Eenmaal thuis ben ik kapot. Als Gio thuiskomt met Liam, barst ik in tranen uit. Hoe was het? „Ik heb mijn jurk niet gevonden, mijn beste vriendinnen hebben ruzie en je moeder denkt dat alles te bloot is…”

