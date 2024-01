Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kaapverdië naar kwartfinale Afrika Cup na late zege op Mauritanië

Kaapverdië is met de geboren Rotterdammers Jamiro Monteiro, Deroy Duarte en Garry Rodrigues doorgedrongen tot de kwartfinales van de Afrika Cup. De ploeg versloeg Mauritanië na een benutte strafschop van Ryan Mendes in de 88e minuut: 1-0.

Kaapverdië ontpopte zich de laatste weken als een van de grote verrassingen van de Afrika Cup. De nummer 73 van de wereldranglijst versloeg Ghana (2-1) en Mozambique (3-0) en speelde gelijk tegen recordkampioen Egypte (2-2). Met 7 punten hield de groepswinnaar naaste belager Egypte op 4 punten achterstand.

Kaapverdië vond in Mauritanië, dat als een van de beste nummers 3 was doorgegaan, echter een lastiger tegenstander dan gedacht. Ondanks veel balbezit creëerde de ploeg weinig grote kansen en had het geluk dat Mauritanië-verdediger Souleymane Anne een grote kans verprutste.

In de slotfase waren Jovane Cabral en Mendes dicht bij een doelpunt voor Kaapverdië, maar de ploeg had een blunder van Mauritanië nodig om te scoren. Gilson Tavares profiteerde toen een verdediger van Mauritanië probeerde terug te koppen op zijn keeper, waarna de doelman Tavares onderuithaalde. Mendes schoot vervolgens de toegekende penalty hard door het midden in het doel, 1-0.

