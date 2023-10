Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#325 ‘Ik vraag me af wie de waarheid spreekt..’

Tijdens een avondje uitgaan op Ibiza komt Maud Joey tegen en die vertelt haar doodleuk dat hij een vriendin heeft. Rochella heeft dit al die tijd verzwegen. Maud probeert het verhaal van zich af te zetten en heeft de avond van haar leven met Gio. Ze hebben allebei een beetje drugs op en staan innig te zoenen in een hoekje op de dansvloer.

„Zooo, jullie zijn ook lekker bezig he?”, hoor ik iemand lachend zeggen. Als ik opzij kijk, zie ik Joey staan. Het lijkt erop dat weinig mensen iets hebben gezien van ons avontuurtje, maar uitgerekend Joey en zijn vriendin stonden natuurlijk naast ons. Ik krijg niet eens echt tijd om te antwoorden, want Joey komt met een heel verhaal op de proppen over zijn appartement in Ibiza-stad en of we zin hebben in een afterparty.

„Wij hebben onze eigen afterparty”, zegt Gio terwijl hij mijn hand pakt en me mee naar buiten neemt. „Ik heb wel iets beters te doen dan te afteren met hem”, zegt Gio lachend terwijl hij me stevig vastpakt. Eenmaal terug in ons appartement vliegen in no-time onze kledingstukken door de slaapkamer en hebben we hele goede seks. De kamers zijn heel gehorig, waardoor we het extra zachtjes moeten doen en dat maakt het allemaal nog een stukje spannender. Daarna vallen we allebei als een blok in slaap, maar een paar uurtjes later worden we gewekt door een geluid van buiten.

In eerste instantie schrik ik me rot, want mijn moeder, Liam, Willem en Kai zijn nergens te bekennen. Gelukkig ligt er op de keukentafel een briefje. „We zijn al naar het strand, brak lekker uit en geniet van jullie vrije ochtend, liefs mama!” Die ‘vrije ochtend’ nemen we erg serieus, want niet veel later hebben we opnieuw spetterende seks. In bed en onder de douche. „Het lijkt erop dat we iets in te halen hebben”, fluister ik in Gio zijn oor.

De rest van de vakantie vliegt voorbij en we genieten uitgebreid van lekker eten, de laatste zonne-uurtjes en elkaar.

Vorige week zijn we weer teruggekomen en ik heb het drukker dan ooit. Ik heb allerlei interviews op de planning, Liam heeft last van krampjes waardoor we slecht slapen en onze vakantie lijkt alweer eeuwen geleden. Gelukkig staat er komend weekend iets leuks op het programma: Amsterdam Dance Event! Ik ga samen met Jessie naar een overdag-festival op vrijdag en zaterdagavond gaan Gio en ik naar een feestje in Amsterdam Noord.

Gio heeft zijn moeder gevraagd om op te passen. Haar eerste reactie was: „Waar moeten jullie nu weer heen?” Toen Gio aangaf dat we anders wel een andere oppas zouden regelen, draaide ze snel bij. En bood ze zelfs aan dat Liam wel bij haar kon slapen, zodat wij de volgende dag lekker konden uitslapen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Ondertussen staat er een afspraak op de planning waar ik een beetje tegenop kijk. Ik heb Rochella sinds ik terug ben van vakantie al heel vaak gevraagd of ik even langs kon komen. Ze hield telkens de boot af, maar toen ik haar vertelde over Joey kon ik gelijk langskomen. Ik ben heel benieuwd wie er nou de waarheid spreekt…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

Reacties