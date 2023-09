Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#320 ‘Opeens ben je verwikkeld in een gekke driehoeksverhouding’

Maud is bij de bevalling van Rochella geweest. Het was een enorm snelle bevalling, maar na een beetje paniek lijkt het erop dat toch alles goed is gegaan. Het enige gekke: Joey (de vader) is nergens te bekennen. Als hij uiteindelijk binnenkomt lopen ziet hij er alles behalve fris uit…

Het blijkt dat ik niet de enige was die zich op Lowlands uitstekend vermaakt heeft: ook Joey was naar Lowlands, maar had hier niks over gezegd tegen Rochella. „Tsja, je kon elke dag wel bevallen en Biddinghuizen is toch niet zo ver van Amsterdam”, bromde hij toen Rochella hem toebeet dat ze het nogal vreemd vond.

Ik heb me ingehouden, maar vind eigenlijk dat Joey helemaal niet zo leuk deed. Levi deed liever tegen Rochella en zijn dochtertje, die ze Isabella noemden. Joey heeft haar even in zijn handen gehad en daarna teruggegeven. Na een uurtje gaapte hij en zei hij dat hij eigenlijk naar huis wilde om te douchen en zich op te frissen. „Ik heb amper geslapen de laatste dagen en ben zo gaar als wat”, klaagde hij. Mijn oren klapperden. Hallo?! De moeder van zijn kind had net een stortbevalling gehad en lag volledig in de kreukels!

De volgende dag zat het me niet lekker. Ik heb Rochella en haar ingewikkelde gezin een beetje met rust gelaten. Ze kreeg hulp van de kraamzorg en van Levi. Ik appte veel met haar. Joey was volgens Roch één uurtje langsgekomen om met Isabella te knuffelen, maar verder had ze weinig van hem gehoord. Ondertussen appte Levi me om de haverklap om me vragen te stellen over hoe hij haar kon helpen en leek hij veel meer begaan.

„Wat zou jij doen in deze situatie dan?”, vraag ik Gio twee dagen na haar bevalling terwijl ik een kop koffie drink bij hem op de bank. Ik heb hem net verteld hoe het allemaal gegaan is en wat de situatie is. Met de minuut zag ik zijn wenkbrauwen hoger optrekken.

„Tsja, daar vraag je me wat. Ik denk dat als ik Joey was ik ook niet zou weten hoe ik hiermee om moest gaan. Je hebt een keer een lekkere one night stand en opeens ben je verwikkeld in een soort gekke driehoeksverhouding. Wat moet hij doen?!”

Nu Gio het zo hardop zegt moet ik toegeven dat ik het ook niet zou weten. Ik zucht, pak mijn laptop en begin aan een artikel dat ik nog af moest maken. Liam ligt lekker te slapen, dus heb ik eindelijk even tijd om lekker door te werken. Als ik na een helemaal verzonken ben in mijn stuk, gaat mijn telefoon. Het is Rochella. „Hey lief, hoe gaat het?!”, roep ik enthousiast. Ik hoor gesnik. En het is niet Isabella.

„Niet goed Maud. Het is hier helemaal ontploft. Ik ben razend geworden op Joey dat hij zo weinig hier komt. We hadden afgesproken dat hij hier zou zijn na de bevalling, maar ik merk er vrij weinig van en heb zo’n rotgevoel over deze hele situatie.”

Ik snap het helemaal. Zelfs ik zit met een knoop in mijn maag en het is niet eens mijn gezin. Maar Rochella is nog niet klaar. „Ik zit met een dilemma dat ik met je wil delen. Op deze manier denk ik niet dat ik echt iets ga hebben aan Joey als vader van Isabella. Morgen is de laatste dag dat ik haar aan kan geven bij het gemeentehuis. Ik heb het erover gehad met Levi en… Naja. Ik zit erover te denken om Levi als haar vader op te geven. Wat vind jij Maud?”

