#316 ‘Als hij zich omdraait, zie ik dat zijn ogen rood zijn’

Maud heeft de ruzie met haar schoonmoeder een beetje naar de achtergrond kunnen verplaatsen en heeft zelfs een goed gesprek met Gio gehad over het voorval. Ondertussen is ze ook bezig met Rochella, die een meisje krijgt. Echt blij kan ze niet zijn, want de gezinssituatie van Rochella zit haar niet lekker. Ondertussen is ze weer begonnen met werk en kan ze haar gedachten redelijk verzetten. Tot ze thuis komt en de auto van haar schoonmoeder ziet staan. „Wat doet zij nou weer hier?”

Nou, dat was niet bepaald een succes… Gio’s moeder bleek te zijn langsgekomen om met me te praten over de ruzie. Deze keer zonder haar zoon erbij, in de hoop ‘dat we er als twee volwassenen uit zouden komen’. Binnen vijf minuten ging het ene na het andere verwijt over tafel en moest ik me inhouden om de zak met cadeaus die ze had meegenomen voor Liam niet naar buiten te smijten, met haar erachteraan. Aangezien dat niet echt valt onder de noemer ‘er volwassen uitkomen’, hield ik mijn lippen grotendeels stijf op elkaar om te luisteren naar haar verwijten. Af en toe beaamde ik iets. Ik had eigenlijk geen zin om nog verder in de clinch te liggen met haar. Ik heb een andere tactiek bedacht: haar in de toekomst zoveel mogelijk vermijden.

Toen ze was uitgeraasd en eindelijk stopte met haar ellenlange klaagzang over ‘hoe achtergesteld ze zich had gevoeld’ en ‘dat ze gewoon het beste voorheeft met háár kleinzoon’ (alsof ik niet het beste voorheb met mijn zoon), gaf ik toe dat ik ook niet bepaald aardig was geweest. Een zelfingenomen lachje verscheen op haar gezicht. Alsof ze leek te denken: ‘eindelijk heeft ze zelf ook door wat voor rotwijf het kan zijn’. Dit was denk ik de enige tactiek: doen alsof ik haar helemaal begrijp en dan proberen afstand te nemen.

Even later liep ik met Liam buiten in de kinderwagen. Na ons ‘goede gesprek’ wilde mijn schoonmoeder nog blijven voor een kop thee, maar ik ben het huis ontvlucht met de smoes dat ik met Liam naar babyzwemmen moest. Dat dat nu helemaal niet plaatsvindt in de zomervakantie weet zij dan (hopelijk) weer niet. Of ik krijg het via via straks wel weer te horen…

Die woensdag had ik iets anders om me druk over te maken: het etentje met de ‘modern family’ van Rochella. Terwijl ik me klaar maak voel ik een vreemde kriebel in mijn buik, alsof ik voor het eerst met iemand op date ga. Deze hele situatie is zo raar. Ik kan nog steeds niet geloven dat Levi het allemaal maar goed vindt. En dat we straks aan tafel zitten alsof het allemaal de normaalste zaak ter wereld is, zit me niet lekker.

Gio houdt Liam vanavond bij zich, zodat ik alle tijd heb bij Rochella. Een voordeel is dat ik het dus voor het eerst sinds tijden weer laat kan maken met mijn vriendin. Als ik even later aanbel, doet Rochella open met een grote lach op haar gezicht. „Maud, je bent er al! Heerlijk, kom binnen. Joey is er nog niet en ik ben aan het koken, maar Levi is in de tuin. Misschien kun je even met hem zitten tot ik klaar ben?” Voor ik antwoord kan geven, is ze alweer omgedraaid en loopt ze naar de keuken.

Als ik de tuin in kom zie ik Levi zitten met zijn rug naar me toe. Zijn schouders zijn gebogen en het lijkt alsof hij voor zich uit zit te staren. „Hey Levi!”, roep ik opgewekt, maar als hij zich omdraait zie ik dat zijn ogen rood zijn. Hij kijkt betrapt. „Hey Maud”, mompelt hij met schorre stem. Ik ken Levi langer dan vandaag en vind hem er heel slecht uit zien. Dit is duidelijk niet de eerste keer dat hij huilt en bovendien vind ik hem een beetje mager ogen. Ik ga naast hem zitten, maar weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen.

„Beetje gekke situatie hè”, zeg ik dus maar. Levi knikt en zwijgt. Ik zie dat zijn ogen zich weer vullen met tranen. Ik heb eigenlijk zo met hem te doen dat ik een arm om hem heen wil slaan, maar besef me ook dat dit een beetje raar over komt als Rochella net de tuin in zou komen. We zitten dus maar een beetje zwijgend naast elkaar, tot ik in de verte de bel hoor.

Als door een wesp gestoken sta ik op. Ik wil ook niet de indruk wekken aan Joey dat ik een front vorm met Levi en als we hier zo in de tuin zitten met ons gezicht op standje begrafenis, komt het wellicht wel zo over. Pff, wat is dit ingewikkeld zeg. Ik loop weer naar binnen en hoor Rochella in de gang iemand vrolijk groeten. Als een paar seconden later de deur open zwaait en Joey binnen komt lopen, schrik ik me kapot. Shit, ik ken deze man!

