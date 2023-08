Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit gebeurt er met je lichaam als je vliegt (van stijgen tot landen)

In een boeing 737-800 vlieg je gemiddeld 7 tot 11 Ć 12 kilometer boven de grond. Dagelijks vliegen er ruim 43.000 vliegtuigen rond de wereld met zo’n 2.6 miljoen reizigers aan boord. Maar wat doet dat eigenlijk met je lichaam, dat vliegen zo hoog in de lucht?

Er is een waslijst aan dingen die er met je lichaam gebeuren als je eenmaal zo hoog in de lucht bent. Hoe zit dat precies? We leggen het per stadium (van stijgen tot landen) uit. Zo kun je je voor je volgende vlucht extra goed voorbereiden!

Stijgen

Nu je eenmaal rustig in je stoel zit en de stressĀ van of je de gate wel kan vinden, nog water het vliegtuig mee in kan nemen Ć©n of je je vliegtuig Ć¼berhaupt wel gaat halen, voorbij is, begint het avontuur. Nu komt de stress van het zitten in een vliegtuig an sich. Het is en blijft altijd een beetje spannend.

EĆ©n ding is zeker: tijdens een vlucht kun je flink uitdrogen. Tijdens een vlucht van 3 uur kun je wel 1,5 liter vocht verliezen. Hoe dat kan? Lucht op grote hoogte bevat minder water en zuurstof, vandaar de lage luchtvochtigheidĀ in de cabine. Daardoor voelen je huid en ogen vaak droog aan na een lange vlucht. Just for the record: thuis is de luchtvochtigheid rond de 30 procent, in een vliegtuig kan het zakken tot wel 4 procent. Je merkt het, naast aan je ogen, ook aan je oren, neusholtes en het slijm in je neus. BacteriĆ«n kunnen dan makkelijker nestelen in je neus en zo wordt de kans op een verkoudheid groter.

Do: drink water, heel veel water.

Don’t: cafeĆÆne (koffie en thee) en alcohol, dat droogt je nog meer uit.

Tijdens de vlucht

Ben jij ook iemand die bij wijze van spreken al voor de take-off in slaap gedommeld is? Dat komt niet (alleen) door de drukte van thuis, jetlags of andere externe factoren, nee, de oorzaak van je slaperigheid is het lage zuurstofgehalte in het vliegtuig. Daardoor kan je bloed minder zuurstof opnemen dat ervoor zorgt dat je je slaperig voelt, je misschien hoofdpijn krijgt en je je wazig voelt.

Last van een opgeblazen gevoel? Dat zou ook zomaar kunnen komen door de druk in het vliegtuig. Uit een onderzoekĀ blijkt zelfs dat je een scheet in het vliegtuig niet moet inhouden,Ā omdat het je opgeblazen gevoel kan verergeren en kan zorgen voor een verhoogde bloeddruk. Lekker laten gaan dus,Ā next time, of even naar het toilet lopen misschien.

Een anderĀ onderzoek liet ziet hoeveel bacteriĆ«n er op het uitklaptafeltje, de armleuning en op de vliegtuigstoel zitten. Wil je voorkomen dat je ziek wordt? Neem ze af met een antibacterieel doekje.

Do: probeer af en toe te bewegen om je bloedsomloop te bevorderen. Sta even op en ga weer zitten en beweeg je armen en benen.

Don’t: je scheet inhouden en te lang stilzitten.

Landing

Nu het vliegtuig eenmaal aan de landing is begonnen, kun je de pech hebben last te krijgen van je oren. Wanneer de druk in het vliegtuig verandert, kunnen je oren dichtploppen. De lucht zal vanbinnen gaan drukken, wat voorĀ tijdelijk gehoorverlies en pijn kan zorgen. Ouch. Als je dit wil verhelpen, kauw dan op kauwgom of probeer te gapen. De lucht kan dan makkelijker door je oorbuis stromen tot er normale druk is.

Do: heb kauwgum bij de hand of koop bij de drogist een neusspray. Gebruik deze 30 minuten voor het stijgen en landen.

Don’t: dit bovenstaande vergeten.

Jetlag

Hoe onschuldig of aanstellerig het moe zijn van een jetlag ook klinkt, het is een heuse lichamelijke toestand, ontstaan door het verstoren van je ritme. Het ergste wat er kan gebeuren is slapeloosheid, een verstoord ritme (ineens ben je bijvoorbeeld ‘s ochtends om 04.00 uur wakker) en daardoor kun je flink chagrijnig worden.

Do: vlieg in dezelfde tijdzone of draai mee met de tijdzone van de nieuwe bestemming om je lichaam zo snel mogelijk te laten wennen.

Don’t: slapen op onlogische uren op de nieuwe bestemming, des te langer zal je lichaam moeten wennen.

De combinatie van bacteriƫn in het vliegtuig, je uitgedroogde status en een waarschijnlijk slechte nachtrust, maken je een stuk vatbaarder om ziek te worden. Gemiddeld blijken mensen 113 keer meer kans te maken op een verkoudheid tijdens een vlucht dan normaal gesproken. Dus, be prepared!