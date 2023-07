Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

# 309 ‘Niet veel later lig ik boos op de bank…’

Maud en Gio gaan voor het eerst een nachtje weg zonder Liam. Gio heeft een romantische hotelovernachting geregeld en het lijkt even heel heet te worden tussen de lakens totdat ze erachter komen dat ze geen condooms hebben. De rest van het weekend brengen ze door met Gio’s moeder, die duidelijk maakt dat ze Liam nog vaker wil zien…

Maandag ben ik met Charlie en onze baby’s een dagje naar het strand geweest. Toen de kids allebei lagen te slapen, hadden we even tijd voor een echt gesprek. Ik was namelijk toch benieuwd naar het vreemdgaan-verhaal van Tommy. „Weet je wat het is, ik heb gewoon geen headspace om me ook nog druk te maken of Tommy buiten de deur snoept”, zegt Charlie terwijl de tranen in haar ogen springen. Ze legt uit dat het kersverse moederschap haar zwaar valt.

„Ik wil mijn energie goed gebruiken en ik heb Tommy heel duidelijk gemaakt dat hij dit nooit maar dan ook nooit meer hoeft te flikken. En het klinkt misschien naïef, maar ik denk eigenlijk ook dat het een eenmalige bevlieging was.” Ik merk aan Charlie dat ze bevestiging zoekt bij mij.

Ik leg haar uit dat ik Tommy altijd 100 procent heb vertrouwd en ik heb nooit het gevoel gehad dat hij vreemd zou gaan. Charlie haalt een diepe zucht en ik merk dat ze opgelucht is. Toch zit het me ergens niet helemaal lekker. Stel je voor dat Tommy bij mij ook is vreemdgegaan. Het zou me niet meer moeten boeien, maar ik wil gewoon niet dat hij Charlie kwetst. Ze is dan wel de nieuwe vriendin van mijn ex, ik kan het supergoed met haar vinden en zie haar echt als een vriendin.

De rest van de week vliegt voorbij en donderdagochtend staat mijn schoonmoeder al om 09.00 uur op de stoep. Nu ben ik sinds de geboorte van Liam ook direct een ochtendmens geworden, maar ik heb nog steeds een hekel aan vroeg bezoek. Ze had gezegd dat ze er rond 10 uur zou zijn, maar ik denk dat ze dit gewoon expres doet om mij te testen.

Mijn schoonmoeder is ook zo’n type die dan extra lang de bel indrukt en dat terwijl Liam net lag te slapen. Je raadt het al, hij is direct wakker en begint natuurlijk direct met huilen. Ik had het liefst mee willen huilen, want ik heb zo geen zin in het bezoek van mijn schoonmoeder. Ik hield me natuurlijk groot en gelukkig wist ik Liam binnen no-time weer in slaap te krijgen.

„Nou gezellig hoor, kom ik langs, ligt hij te slapen”, zegt mijn schoonmoeder terwijl ze op de bank neerploft. Ik probeer haar uit te leggen dat baby’s nou eenmaal veel slapen, maar dat hij straks vanzelf wel weer wakker wordt. Ondertussen heeft ze haar telefoon gepakt en ik heb het idee dat ze niet eens luistert.

„Ja, lekker, ik lust wel een cappuccino! En heb je er ook iets lekkers bij?” Ik wist van tevoren dat mijn schoonmoeder deze vraag ging stellen. Ze had maar wat graag willen zien dat ik niets in huis zou hebben. En precies om die reden heb ik gisteravond nog een verse bananencake gemaakt.

„Uiteraard, vers gebakken cake!”, zeg ik met mijn triomfantelijkste gezicht ever. Ik probeerde mijn schoonmoeder zo ver te krijgen voor een wandeling door het park, het was tenslotte bijna 30 graden. „Nee hoor, met deze hitte blijf ik het liefst binnen.” Niet alleen de temperatuur maar ook mijn irritatie-level loopt flink op. Het lijkt wel alsof ze het expres doet.

Gio is de hele week druk geweest met werk en donderdagavond is het voor het eerst dat we weer even tijd hebben voor elkaar. Ik had gehoopt dat we misschien verder konden gaan met waar we in het hotel mee waren begonnen, maar de avond verloopt alles behalve romantisch. We krijgen een flinke ruzie over mijn schoonmoeder. Ik leg hem uit dat ik het niet trek om twee keer per week met mijn schoonmoeder af te spreken. „Ik zie mijn eigen moeder niet eens twee keer per week! Spreek jij dan maar lekker met haar af”, schreeuw ik boos tegen Gio. Hij vertrekt direct naar de slaapkamer en ik eindig boos op de bank…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.