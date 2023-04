Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#297 ‘Ik schrik me rot als ik zie wie er voor de deur staat..’

Maud is hoogzwanger en Gio wil graag dat zijn moeder bij de bevalling is. Maud denkt daar heel anders over en er ontstaat een flinke discussie. Gelukkig weten de twee het goed te maken met een romantische date night. Aan het einde van de avond bedenkt Maud dat de laatste zwangerschap bijeenkomst staat gepland en dat is met partner! Dat betekent dat ik morgen in een zaaltje zit met Gio en mijn ex…

Als iemand mij een jaar geleden had verteld dat ik hoogzwanger zou zijn en met mijn ex bij een zwangerschapbijeenkomst zou zitten, had ik die persoon waarschijnlijk keihard uitgelachen. Toch is het echt realiteit.

Ik was erg zenuwachtig en bang dat Gio en Tommy raar tegen elkaar zouden doen. Van tevoren had ik al aan Gio uitgelegd dat Charlie en ik het erg goed met elkaar kunnen vinden en al een paar wat hebben gedronken. Gio vond het wederom vervelend dat ik dit hem niet eerder had verteld. Maar naderhand begreep hij het wel. Hij is blij dat ik iemand heb gevonden met wie ik mijn zwangerschapsperikelen kan delen.

De laatste bijeenkomst verliep eigenlijk veel beter dan ik had gedacht. Gio en Tommy deden normaal tegen elkaar. Ik was wel een tikkeltje zenuwachtig toen ik hem zag. Op een of andere manier kan ik de laatste tijd heel slecht tegen parfum en gekke geuren, maar het parfum van Tommy kon ik juist heel goed verdragen. Het enige awkward moment was toen de lerares een hele flauwe grap maakte over dat deze les een ‘zware bevalling’ zou zijn voor de vaders. Tommy en ik schoten als enige twee van de groep in de lach en ik zag dat Gio dat niet zo leuk vond.

Verder was ik vooral heel blij met Gio, want hij deed heel goed mee en ik heb het idee dat hij me wel rustig kan houden tijdens de bevalling. Ik moet er alleen niet aan denken dat mijn schoonmoeder erbij zal zijn, maar volgens mij heb ik dat idee nu wel uit zijn hoofd gepraat.

Aan het einde van de les voelde ik me zo opgelucht, het leek wel alsof er een last van mijn schouders was gevallen. Na de les kwamen Tommy en Charlie nog even naar ons toe om te kletsen. Ik zag dat Tommy en Gio echt hun best deden om het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Eenmaal buiten blijven we nog kletsen en de sfeer was zo gezellig dat ik voorstelde om nog wat te gaan eten. „Ik had van tevoren gedacht dat dit ongemakkelijk zou zijn, maar we zijn volwassen en ik vind het eigenlijk heel gezellig. Zullen we anders gewoon een hapje gaan eten met zijn vieren?”

Heel gezellig

En ik heb sinds tijden niet zo’n gezellige avond gehad. Gio en Tommy kunnen het schijnbaar super goed met elkaar vinden. En Charlie en ik hebben niet alleen dezelfde kledingsmaak, we blijken ook van dezelfde feestjes te houden en hebben zelfs al afgesproken om na de bevalling samen naar een feestje te gaan. Drie keer raden wie er dan samen gaan oppassen.

Eenmaal in de auto terug begint Gio uit zichzelf enthousiast te praten over Tommy. „Ik zeg dit niet snel, maar die Tommy is best wel een chille gast. Hij heeft me allerlei tips gegeven over het vaderschap.” Ik merk dat ik opgelucht ben, want Gio is een van de eerste van zijn vrienden die een kindje krijgt.

Die avond val ik als een blok in slaap, maar de volgende ochtend word ik pijn met enorme rugpijn. Ik zou eigenlijk met Jessie gaan lunchen, maar ik bel haar om te vragen of ze naar mij toe kan komen.

Een half uurtje later gaat de bel. Ik had niet verwacht dat Jessie zo snel al op de stoep zou staan, want we hadden pas veel later afgesproken. Nog half in pyjama doe ik de deur open en ik kijk recht in de ogen van mijn schoonmoeder. Ik schrik me rot als ik zie wat ze allemaal bij zich heeft..

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Ze is zwanger van haar nieuwe vriend Gio en woont weer op zichzelf in een eigen huisje vlakbij Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.