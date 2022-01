#236 ‘Zal Tommy nu al een ander hebben?’

Tijdens de vakantie in Dubai loopt het volledig uit de hand tussen Maud en Tommy. Tommy is zelfs zo woest dat hij het tijdens de vakantie al uitmaakt met Maud. Ze is verdrietig en begrijpt er niets van, maar zit toch ook nog met haar hoofd bij Gio. Ondertussen slaapt ze sinds de vakantie in Dubai bij Jessie. Als ze naar huis gaat om spullen op te halen voor een perstrip naar Madrid, komt Maud ineens een vreemde bh tegen die sowieso niet van haar is, maar van wie dan wel?

WTF? Ik voel de adrenaline door mijn lichaam gieren en ik weet niet waar ik het zoeken moet… Ik snap er helemaal niks van. Zal Tommy een ander hebben? Nu al? Of misschien heeft al hij al die tijd al een ander gehad? Maar welke vrouw is er zo stom om zonder bh de deur uit te gaan? Misschien slaapt zij hier ook al de hele week? Misschien liggen ze de hele week te rollebollen en is het huis daarom zo’n troep!? Ik snap er niks van en ik heb zoveel vragen!

Ik betrap mezelf erop dat ik zelfs even aan de bh heb geroken, alsof ik een recherchehond ben. Geen idee waarom, maar ik had gehoopt dat ik een geur zou herkennen. Deze bh is 100 procent niet van mij. Heel even dacht ik er nog over na dat de beha misschien van Tommys moeder zou zijn, ik weet dat er iets in haar huis verbouwd zou worden, dus misschien dat ze is blijven slapen. Maar die kans acht ik heel klein, de bh is veel te sexy!

Uit woede bel ik Tommy gelijk, uiteraard neemt hij niet op. En ja, ik had even tot tien moeten tellen, maar ik kon het niet laten om hem tientallen boze appjes te sturen met de vraag waar hij het gore lef vandaan heeft gehaald om met iemand anders te liggen krikken.

Als ik op de fiets naar Jessie zit, krijg ik een appje terug van Tommy, dat hij geen idee heeft waar ik het over heb. Volgens Jessie heeft hij natuurlijk alle recht om met iemand anders af te spreken. Ik ben het totaal niet met haar eens, het is nog geen twee weken uit. „Misschien is zijn ex wel langs geweest”, zegt Jessie. Op de één of andere manier krijg ik een raar gevoel bij dat idee. Ondertussen probeer ik bewijsmateriaal te zoeken via Tommys social media. Terwijl ik door zijn feed scroll, belt Gio mij opnieuw terug. Ik was hem door al het gedoe totaal vergeten en ik probeer uit te leggen dat er iets tussen is gekomen, maar dat ik graag na Madrid met hem afspreek.

De ochtend voor vertrek naar Madrid heb ik knallende ruzie gehad met Tommy. Hij beweert dat een collega-producer bij hem is blijven slapen. „Ze heeft gewoon een vriend en heeft op de bank geslapen.” Ik geloof natuurlijk geen snars van dit verhaal. Een bh vergeet je toch niet zomaar!? En daarnaast heb ik Tommy nog nooit over vrouwelijke collega’s gehoord. Hij is freelancer! Ik heb nooit aan Tommy getwijfeld en hem altijd vertrouwd, maar dit verhaal kan gewoon niet kloppen.

Eenmaal in Madrid kan ik de situatie gelukkig een stuk makkelijker loslaten. Wat is Madrid een topstad! Op ongeveer elke hoek zit wel een leuk en hip restaurant of een barretje. Alles is hier open en de stad barst ook nog eens van de mooie gebouwen! Ik ben samen op persreis met Chloe en Yannick uit België en Michelle uit Engeland. Een klein groepje en dat vind ik ergens wel even fijn. Het programma zit ramvol en we slapen iedere avond in een ander sjiek hotel. Overdag ben ik vooral heel druk bezig om van Madrid te genieten en tussendoor ook nog wat werk te verzetten, maar als ik ‘s avonds alleen ben, lig ik de hele tijd te malen over Gio en Tommy.

Ondertussen ben ik naast het updaten van mijn Instagramfeed ook druk bezig met Gio appen. We hebben precies dezelfde humor en ik merk dat hij hetzelfde in het leven staat als ik. We hebben afgesproken om uit eten te gaan als ik terug ben. Ik kan niet wachten. Ook omdat ik me soms wel eens afvraag of hij geen bevlieging is. Ik wil hem gewoon weer in het echt zien om zeker te weten dat dit gevoel de moeite waard is om voor te vechten…

Met veel tegenzin pak ik mijn koffer in. Het liefst was ik gewoon in Spanje gebleven, weg van alle ellende. Maar ik weet dat er niets anders opzit dan de situatie aan te gaan. Toch blijft die stomme bh in mijn hoofd zitten. Tommy heb ik op drie praktische vragen na, niet gesproken. Ik heb hem laten weten dat ik ‘s avonds laat aankom op Schiphol en daarna gelijk naar ons, of, nou ja, zijn huis ga. Maar wat hij niet weet, is dat ik eigenlijk al in de ochtend vlieg en dus veel eerder in Amsterdam ben. Ik ben heel benieuwd wat ik thuis ga aantreffen.