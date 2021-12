De Spaarrekening van Elisa (25): ‘Door mijn hoge huur kom ik elke maand net rond’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Elisa (25), die het afgelopen jaar noodgedwongen moest verhuizen en nu een hoge huur heeft.

Functie: video producent

Netto salaris: 2.181 euro (inclusief reiskostenvergoeding)

De Spaarrekening van Elisa

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Iets meer dan 10.000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Niet echt, maar ik mag niet klagen. Mijn spaarrekening staat inmiddels al bijna een jaar lang op hetzelfde bedrag. Ik had gehoopt iets meer te kunnen sparen dit jaar, maar dat is helaas niet gelukt.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik probeer elke maand tien procent van mijn inkomsten te sparen, op aanraden van Nibud. Dus dat is ongeveer 220 euro per maand.”

Haal je wel eens geld van je spaarrekening?

„Ik ben in januari noodgedwongen verhuisd en zit sindsdien met een huur van 1.050 euro per maand, exclusief nog alle andere vaste lasten. Door dit hoge bedrag kom ik elke maand net of net niet rond. Het gebeurt dus vaak dat ik wat van m’n spaarrekening af moet halen of mijn spaardoel van tien procent niet kan waarmaken.

Dat vind ik dan jammer, maar ik heb het niet slecht: ik ben deze zomer nog op vakantie geweest. Het is ook een bewuste keuze om nu van het leven te genieten en dan maar iets minder te sparen, dan elke maand op een houtje te bijten en wel een hoger bedrag op mijn spaarrekening te hebben.”

Is je flinke spaarbuffer de reden dat je deze bewuste keuze maakt?

„Grotendeels wel denk ik. Als ik de helft van dit spaargeld had gehad, had ik me misschien toch meer gefocust op wat extra sparen dan wat meer leven in het moment. Ik merk ook dat als m’n spaarpot onder de 10.000 euro dreigt te raken, ik meer probeer te letten op het beperken van onnodige uitgaven. Dan ga ik iets minder vaak uit eten of koop ik een maand geen nieuwe kleding.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kan omgaan?

„Ja, ik vind dat ik goed met geld om kan gaan. Sinds ik op kamers ben gegaan in 2014 heb ik een Excel-bestand waarin ik al mijn uitgaven bijhoud. In dat bestand heb ik voor alle potjes een budget opgesteld. Zo mag ik van mezelf bijvoorbeeld maximaal 350 euro aan boodschappen uitgeven, 75 euro aan kleding en 100 euro aan leuke dingen.

Op deze manier weet ik precies wat er binnenkomt en uitgaat en heb ik een fijn overzicht wat er nog ‘over’ is voor elk potje van de desbetreffende maand. Ik let ook goed op waar ik mijn geld aan uitgeef: in de supermarkt kies ik vaak voor de wat goedkopere producten. Grote aankopen, zoals een nieuwe tv bijvoorbeeld, stel ik meestal uit tot het echt nodig is. Verder zorg ik ervoor dat ik altijd een mooi buffertje heb.”

Heb je je budget bijgesteld toen je moest verhuizen?

„Ja. Ik ging van samenwonen naar weer alleen wonen, wat de kosten ook verhoogt. Dingen als gas, water, licht en internet kun je ineens niet meer delen, maar moet je zelf betalen. Om mijn vaste lasten te kunnen blijven betalen en mijn spaardoel elke maand te halen, heb ik het overgebleven budget over de potjes verdeeld en de eerste maanden aangekeken of dat paste.

Ik heb gekort op mijn boodschappen, kleding, en leuke dingen-potje. Naarmate je meer in je ritme valt, werd duidelijk dat het bijvoorbeeld makkelijker is om een maand op kleding te besparen dan een maand op boodschappen.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Als mijn salaris omhoog gaat of mijn huur wat omlaag, heb ik al veel meer ruimte om te sparen. Het afgelopen jaar was niet de meest ideale financiële situatie voor mij, maar ik ben dankbaar voor wat ik heb. Betere financiële tijden gaan snel komen! Zo loopt er momenteel een proces voor een salarisverhoging.”

Heb je dit proces zelf in gang gezet en hoe heb je dit aangepakt?

„Ik werk nu bijna vier jaar bij hetzelfde bedrijf. Ik ben hier ooit begonnen als stagiaire en ben daarna in dienst gegaan als junior producent. Door mijn hoge huur heb ik in december 2020 aangegeven bij mijn manager dat ik graag wat meer zou willen verdienen. Maar dit kon alleen als je promotie zou maken of een nieuwe functie zou krijgen. Nu kon ik alleen elk jaar een beetje omhoog in salaris op basis van mijn prestaties.

Na twee à drie jaar zou je een promotie kunnen maken van junior naar medior producent. Ik heb me hierin ingelezen en dit bij mijn manager aangekaart. Daarnaast wilde ik een verhoging omdat ik tegenwoordig ook een nieuwe functie naast producer op me heb genomen.

Mijn manager was het gelukkig met mij eens: het voorstel is goedgekeurd, alleen ligt het nu nog bij HR. Die gaan voor mij beslissen in welke schaal ik terechtkom. Het echte spannende werk, de salarisonderhandeling, moet dus nog komen.”

Wat is je beste spaartip?

„Creëer overzicht voor jezelf: houd bij wat er binnenkomt en uitgaat, werk met potjes en probeer jezelf aan je spaardoel te houden, bijvoorbeeld die tien procent. En alle kleine beetjes helpen: de wat goedkopere producten in de supermarkt/drogist zijn ook prima en een makkelijke manier om om wat geld over te houden.

Of ga op zoek naar de koopjes. Ik koop dure dingen zoals shampoo, dagcrème en deodorant echt alleen als het in de aanbieding is, daar kan je zó veel geld op besparen. Ook op producten als wasmiddel; bij de Action kost een fles Robijn minder dan 3 euro, terwijl ze zo’n fles bij de AH verkopen voor ruim 8 euro! Door zo spullen in te kopen, heb je kwaliteit voor een klein prijsje.”

