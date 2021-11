#227 ‘Ik ga mijn zuurverdiende geld niet weggooien aan een kind dat niet van mij is’

Maud heeft kennisgemaakt met haar kersverse broertje Kai: haar moeder is namelijk bevallen. Ook Mauds vader is betrokken bij de bevalling en heeft te horen gekregen dat zijn kinderen een halfbroertje hebben gekregen. Maud is helemaal in de zevende hemel met haar broertje en laat in de avond foto’s aan Tommy zien. Maar waar Maud twijfelt aan haar gevoelens voor Tommy vanwege haar kriebels voor Gio, heeft Tommy hele andere gevoelens als hij die babyfoto’s ziet. „Ik wil je graag iets vragen. Of ik wil het ergens met je over hebben…”

Ik voel dat ik zó rood word, dat het stoom bijna uit mijn oren komt. Oh nee! Tommy gaat toch niet beginnen over kinderen krijgen samen?! Ik ben 23! Dat mijn moeder nou jong moeder is geworden is tot daar aan toe, maar ik zie mezelf echt niet op mijn 23e met een kind lopen. Ga weg joh! En ik heb op dit moment ook mijn twijfels bij mijn eigen relatie. Oh alsjeblieft, doe me dit niet aan…

Misschien is het omdat Tommy de paniek in mijn ogen ziet, of misschien wilde hij het helemaal niet over ‘onze’ kinderen hebben, want hij begint over zijn eigen dochtertje en brabbelt iets over een nieuwe kinderkamer omdat ze ‘te oud’ wordt voor deze en uit haar bedje groeit. Halverwege zijn pleidooi breek ik hem af. „Ja, prima toch?” antwoord ik. „Het is jouw dochtertje en jouw geld, dus jij zal wel weten wat goed voor haar is en als je een nieuwe kinderkamer voor haar wil is dat toch prima?”

„Nou, omdat we hier samen wonen wilde ik dus vragen of je ook een bijdrage wil doen”, antwoordt Tommy. Ik kijk hem stomverbaasd aan. Even denk ik dat hij een grapje maakt, maar hij lijkt het te menen. „Eh, maar… Het is jouw kind?” mompel ik verbouwereerd. „Ja, dus?” roept Tommy geïrriteerd. „Ik vind eigenlijk dat we dit samen moeten doen Maud. Je hebt tenslotte gekozen voor een relatie met iemand met een kind.”

Mijn mond valt open van verbazing. Vraagt hij dit nou serieus? De feestdagen komen eraan en het stikt van de leuke aanbiedingen. Ik ga mijn zuurverdiende geld toch niet weggooien aan een kinderkamer voor een kind dat niet van mij is?! Dan geef ik het nog liever uit aan Kai! „Nee, sorry”, antwoord ik dan ook resoluut. „Allemaal leuk en aardig, maar ik vind niet dat ik hier aan moet meebetalen.” Tommy is het duidelijk niet met me eens, maar lijkt een grote ruzie te willen vermijden. Ik weet me even niet zo goed een houding te geven en begin de spullen die om me heen liggen op te ruimen, sta op, maak thee en ga daarna aan tafel zitten en een beetje op mijn mobiel klooien. De hele avond zeggen Tommy en ik niks meer tegen elkaar…

Als ik het verhaal de volgende dag aan Rochella vertel, weet ze ook niet zo goed wat Tommy bezielt. „Sorry, maar ik vraag Levi al amper om hulp en dat is notabene de vader van mijn kind! Ik wil het gewoon zelf doen en zou absoluut niet willen dat een eventuele nieuwe relatie ooit opdraait voor de kosten van mijn kind?!” roept ze verbouwereerd. Het verongelijkte gedoe van Tommy zit me echter niet lekker. Ergens heb ik een beetje het gevoel dat hij me probeert te testen, om te kijken in hoeverre ik loyaal ben aan hem en zijn dochtertje. En aan die loyaliteit begin ik zelf ook steeds meer te twijfelen…

Voor de dertigste keer die dag scroll ik naar de Whatsapp van Gio. En dan besluit ik het gewoon te doen: ik nodig hem uit om samen iets te gaan drinken deze week. Wat kan er nou misgaan?!

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.