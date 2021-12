#230 ‘Straks gaat hij nog een aanzoek doen?’

Maud probeert het te onderdrukken, maar ze heeft verliefde gevoelens voor Gio, een jongen die ze heeft leren kennen tijdens een persreis. Ze vlucht een weekendje naar haar moeder en Willem om lekker met haar pasgeboren broertje te knuffelen. Het valt zelfs Willem op dat ze straalt van verliefdheid. Om het nog allemaal een stukje erger te maken, wordt Maud ineens gebeld door een politieagente over de stalking-praktijken van Cherry.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik door Gio en de geboorte van Kai me helemaal niet meer bezig heb gehouden met al het gezeik rondom Cherry.

Maar het politieonderzoek is nog in volle gang en de agente aan de telefoon vroeg mij of ik 24 december in de ochtend langs kan komen voor een verhoor. Sorry, maar wie plant zoiets nou op de dag voor kerst? Daar zit ik toch helemaal niet op te wachten, om al die nare herinneringen naar boven te halen?

Ik ben sowieso bloedchagrijnig, want al mijn leuke plannen van deze week kunnen niet doorgaan. Ik zou met mijn vader naar de bios gaan, schaatsen met collega’s en uitgebreid chique lunchen met Jessie. Maar tot 14 januari zitten we weer gezellig met zijn allen in lockdown. Het enige waar ik blij van word, is Kai. En Gio, maar dat zeg ik liever niet hardop.

Ondertussen probeer ik me maar op werk te focussen, maar ook dat lijkt niet echt te lukken, want we moeten nu allemaal verplicht thuiswerken. En dat is precies de plek waar ik mij niet kan concentreren. Tommy zit ook de hele dag thuis en de helft van de week is Noa ook bij ons want zij heeft natuurlijk eerder kerstvakantie. Hoe doen ouders met drie kinderen dat? Ik zou helemaal gek worden! Dan heb ik nog het geluk dat Noa eigenlijk hartstikke lief is. Ze doet niks fout, maar ik erger me gewoon aan haar speelgoed en de K3-muziek die al vanaf 08.00 uur ‘s ochtends aan staat.

Tommy doet zijn best en probeert van allerlei activiteiten buitenshuis met haar te ondernemen, maar erg veel is er niet te doen. Nadat hij thuiskwam van het zoveelste speeltuin-bezoek, had hij nieuws. „Ik heb goed en slecht nieuws Maud, wat wil je eerst horen?” Ik haat deze vraag, weet hij dat nou nog steeds niet? „Wat jij wil”, snauw ik geïrriteerd. Tommy begint te vertellen dat hij eigenlijk de dagen voor kerst naar Zwitserland zou moeten voor een dj-klus, die hem heel veel geld zou opleveren. Die klus gaat gezien de maatregelen niet door. „Maar ik dacht, nu heb ik wel tijd om thuis een kerstdiner voor te bereiden. Wat dacht je ervan om op kerstavond een borrel bij ons thuis te organiseren? Dan halen we lekkere hapjes en ga ik een cocktailbar maken in onze keuken, leuk idee toch?”

Nog voordat ik antwoord kan geven, begint Tommy met zijn volgende plan. „Het goede nieuws is dus, dat ik waarschijnlijk… tam tam tam, hier komt het: ik mag misschien met oud en nieuw draaien in Dubai! We slapen gratis in een 6-sterren hotel en jij mag mee! Hoe vet is dat, schat?”

„Wauw!”, schreeuw ik uit. „Dat klinkt geweldig”, roep ik, terwijl ik tegelijkertijd ook een steek in mijn buik voel.

Ik wilde altijd al eens naar Dubai en wie zegt er nou nee tegen strand, zon, cocktails, een goed feest en een 6-sterren hotel? Het klinkt bijna te goed om waar te zijn! Maar moet ik dit wel doen, aangezien ik de hele tijd met mijn hoofd bij Gio zit? Ik zie aan alles dat Tommy dit geweldig vindt, maar ik voel me met de minuut slechter.

Dezelfde avond ga ik nog bij Rochella langs voor advies. Volgens haar moet ik gewoon gaan. „Als je het nu uitmaakt, verpest je zijn kerst en oud en nieuw en heb je zelf ook nog een k*t einde van het jaar. Ga gewoon lekker! Misschien hebben jullie wel de tijd van je leven! En je hebt toch nog niks gedaan met Gio? Anders ga ik wel mee”, zegt Rochella lachend. Ondertussen begint ze het hotel op te zoeken. Het resort is onbeschrijfelijk mooi! „Dit is echt zo’n plek waar mensen elkaar ten huwelijk vragen”, zegt Rochella. En bij die uitspraak krijg ik het Spaans benauwd! „Oh shit… straks gaat Tommy mij nog ten huwelijk vragen?”

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.