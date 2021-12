#229 ‘Ik voel de spanning elke keer knetteren tussen ons’

Maud heeft een date gepland met Gio en is er bloedzenuwachtig voor. Ze vindt de date helemaal leuk en is in de zevende hemel, maar kan dat natuurlijk niet aan Tommy laten merken. Ze bespreekt de date met Jessie, die haar gelijk een reality check geeft en zich afvraagt hoe Maud allemaal van plan is dit te gaan doen. En dan blijft Gio ook nog eens appen… ‘Wanneer zie ik je weer?’

Ik loop deze hele week al op wolkjes. Ik heb Gio drie keer gezien. We zijn een keer wezen wandelen in Zandvoort, hebben een keer een kop koffie gedaan in Amstelveen en we zijn nog een keer wezen lunchen in Amsterdam-Noord. Ergens ben ik doodsbang dat iemand me ziet lopen met hem en het aan Tommy vertelt, maar niet bang genoeg om het niet meer te doen. Ik kan het niet helpen. Ik moét Gio zien. Van binnen wakkert hij iets bij me aan wat ik al een tijdje niet meer bij Tommy voel. Het enige wat ik nu voel als ik naar hem kijk is schuld…

Er is niks gebeurd hoor tussen Gio en mij. We hebben hoogstens een knuffel aan elkaar gegeven, maar ik voel de spanning elke keer knetteren tussen ons. Het is alsof er een heel peloton aan illegaal vuurwerk tussen ons in ligt te wachten tot het eindelijk afgestoken mag worden. En dan kwam de regering opeens met dat vuurwerkverbod zegmaar… Gio rept ondertussen met geen woord over mijn vriend. Ik durf er zelf ook niks over te zeggen, bang dat hij tot de conclusie gaat komen dat we dit niet meer moeten doen en me vervolgens blokkeert en een levenlang gaat negeren ofzo. Dat zou ik echt niet aan kunnen op dit moment hoor.

Gevoelens

Ik heb ook aan Rochella verteld over mijn gevoelens. Zij vindt dat ik het moet uitmaken met Tommy en eerlijk gezegd zit ik daar ook steeds meer over na te denken. Met zijn dochtertje erbij voel ik me af en toe net een moeke van 36. Ik wil dit nog helemaal niet! Ik wil vrij zijn, lol maken, wilde dingen doen. En niet constant in mijn achterhoofd hebben dat er een kind thuis of bij een oppas ligt te wachten op ons. Bovendien is hij zo vaak gestresst en chagrijnig… Ik mis die wilde Tommy van de feestjes. Maar die lijkt al heel lang uitgedoofd.

Ik besluit om in het weekend naar mijn moeder te gaan, om daar te logeren. Zo kan ik én met mijn kersverse lieve broertje kroelen en heb ik een beetje tijd voor mezelf om na te denken. Tommy lijkt niks door te hebben; die vindt het volkomen logisch dat ik tijd met mama en Kai wil doorbrengen en zoekt er niks achter. De hele treinrit app ik met Gio. Als ik binnenloop bij mama en Willem, merkt Willem meteen op dat ik ‘een gezonde blos heb’. „Je straalt helemaal Maud. Heeft Tommy je even goed in de watten gelegd?!” Ik word rood en mompel iets van ‘inderdaad’, waarna ik neerplof naast Kai die op een speelkleed ligt. Het is zo’n wondertje dat dit gewoon een beetje van mijn vlees en bloed heeft…

Op latere leeftijd een kind

De rest van de middag ben ik zoet met Kai, mama en Willem. Mijn telefoon heb ik even links laten liggen. Kai is een superrelaxte baby. Hij huilt niet echt, slaapt schijnbaar best lang door en heeft de hele tijd een vrolijke blik in zijn ogen. Mijn moeder ziet er ook stralend uit; helemaal niet vermoeid zoals ik jongere meiden om me heen zie die kinderen krijgen. Misschien is pas op late leeftijd een kind krijgen nog niet zo’n gek idee…

Als mijn ma rond een uur of 17:00 begint met koken, pak ik mijn telefoon pas weer. Ik zie een gemiste oproep met een voicemail van een onbekend nummer. Als ik de voicemail afluister, hoor ik dat het om de politie gaat. Wow, wat zal dit nu weer zijn. Ik tik het nummer in dat de agent had ingesproken en voel mijn hart tien keer zo snel gaan als hoort. Als er wordt opgenomen en ik mijn naam heb gezegd, hoor ik een zakelijke stem aan de andere kant van de lijn: „Ik bel je over de zaak van een ex-collega van jou, die je in het verleden gestalkt heeft…”

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.