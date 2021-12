Iets anders dan wintersport? Dit zijn de ‘coolste’ ijshotels ter wereld

Dat sneeuw en ijs voor net zoveel vakantieplezier zorgen als de zon, blijkt wel uit de grote aantal wintersporters ieder jaar. Maar de ultieme sneeuwvakantie maak je helemaal af met een bezoek aan een ijshotel. We selecteerden de meest indrukwekkende sneeuwverblijven ter wereld. Inclusief glijbanen, iglo’s en ijsbedden.

De wereld is vergeven van prachtige winterwonderlanden. Bestemmingen als IJsland, Noorwegen, Lapland, Canada, Zweden en bekende wintersportgebieden trekken genoeg toerisme. Kende je trouwens al deze zeven betaalbare alternatieven voor wintersport? In dit soort landen kun je ook vaak ijshotels vinden, die ieder jaar opnieuw worden opgebouwd (want ja, ijs smelt nu eenmaal). Vaak worden ijsblokken uit rivieren en meren gehaald, om daar vervolgens hele ijspaleizen mee te bouwen.

Wintersport in de mooiste ijshotels ter wereld

We sommen een aantal spectaculaire ijshotels voor je op. Mocht je een kamer willen boeken? Vergeet dan niet om genoeg warme kleding mee te nemen.

Hotel de Glâce – Saint Gabriel de Valcartier, Quebec, Canada

Dit is het enige ijshotel in Noord-Amerika. Iedere winter opent De Glâce haar deuren van januari tot maart. Wat je hier kunt verwachten? Wat dacht je van een gigantische entree, een kapel een een heuse ijsglijbaan. Het hotel beschikt over 21 kamers met speciale slaapzakken die bestemd zijn tegen koude temperaturen. De goedkoopste kamerprijs begint vanaf 300 euro per nacht. De duurste is rond de 750 euro per nacht.



Hotel of Ice – Sibiu, Roemenië

In het Roemeense Fagaras-gebergte vind je dit ijshotel. Ieder jaar bouwen de makers het hotel opnieuw van sneeuw en ijs uit het dichtstbijzijnde gletsjermeer. Gasten kunnen een kamer boeken of kiezen voor een iglo. De bedden zijn uitgerust met dierenbont en thermo-beddengoed, om zo gasten warm te houden. Een kamer boek je hier tussen de 100 en 200 euro.



Snowcastle Resort – Kemi, Finland

Deze bijzondere en koude overnachting vind je in de stad Kemi in Finland. In het sneeuwkasteel vind je ijssculpturen en een glijbaan. Van januari tot april zijn gasten welkom voor een verblijf in een van de glazen villa’s met uitzicht over zee. Deze verblijfplaats heeft een glazen dak en is de perfecte plek om het noorderlicht te bewonderen. Je kunt alle facetten van het ijshotel ervaren, maar ligt wel lekker warm daarna in je villa. De prijzen voor deze villa’s variëren tussen de 300 en 400 euro per nacht.



Icehotel – Jukkasjärvi, Zweden

Dit Zweedse hotel wordt ieder jaar gebouwd van bevroren blokken uit de Torne rivier. Het hotel beschikt over 15 tot 20 standaard kamers, inclusief ijsbed. Maar deze koude beleving kun je ook ervaren in één van de twaalf kunstkamers. Deze worden ieder jaar opnieuw ontworpen en gebouwd. Ook beschikt het hotel over een ijs-ceremoniezaal, ideaal voor feesten en partijen. De goedkoopste kamer kost ongeveer 585 euro per nacht.



Iglu Village – Kühtai, Oosterijk

Dit iglodorp in Oosterijk biedt iglo’s met LED-verlichting en bedden met schapenvachten en warme slaapzakken. Je drankje in de ijsbar krijg je in een glas van, je raadt het niet.. IJS! Een nachtje in een standaard iglo begint vanaf 129 euro per persoon, per nacht.



Snowhotel Kirkenes – Bjørnevatn, Noorwegen

Naast een ultieme koude droom, heeft dit hotel nog wat mooi extra’s. Je kunt hier namelijk bijzondere activiteiten ondernemen. Zo krijg je hier ook toegang tot een rendier-, husky- en puppy-opvang. Maar je mag ook gerust een fiets pakken of gebruik maken van de sauna. Een kamer kost hier al snel rond de 689 euro.