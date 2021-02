#184 Rot avondklok: Ik wil naar huis, maar ik kan niet weg

Maud zit met een probleem: ze heeft met oud en nieuw in bed gelegen met Liya, Joris én Tommy en Liya bleek corona te hebben. Joris heeft die avond seks gehad met Liya en Maud merkt dat ze elkaar leuk vinden. Ze weet niet goed hoe ze erover denkt. Ze vreet zichzelf op van jaloezie en ondertussen blijkt ook nog dat Joris volop aan het Tinderen is. Hij heeft zelfs een vriendin van Jessie mee uit gevraagd.

Maud is er eigenlijk klaar mee en wil volledig voor Tommy gaan. Als ze bij Joris langs gaat om het ‘uit te maken’, kan ze zijn charmes niet weerstaan en belanden ze toch weer samen in bed. Om 20.55 uur krijgt ze een appje van Tommy. Ze zouden bij elkaar zijn als de eerste avondklok in ging. Maar Maud ligt op dat moment nog bij Joris in bed.

Hoe the f*ck krijg ik dit nou weer voor elkaar?! Mijn leven lijkt af en toe net een soap.

Avondklok is ingegaan

„Jij zegt ook niks he?!”, roep ik tegen Joris. „Wat bedoel je?” Als ik hem uitleg dat de avondklok is ingegaan, kijkt hij verbaasd op. „Sorry Maud, maar ik was vooral gefocust op jou, niet op de tijd. Maar ik begrijp dus dat je niet naar huis kan nu? Dan blijf je toch gezellig slapen? Zal ik wat lekkers te eten bestellen? Ik pak even een flesje wijn.”

Ik snap he-le-maal niks van die jongen! Ineens besef ik dat ik niets liever wil dan bij Tommy zijn. „Ik kom er zo aan, sorry!”, app ik hem. Het kan me niks schelen, dan maar een boete van 95 euro. Ik wil Tommy zien. „Maud, doe niet zo dom. Laat maar zitten. Ik zie je wel een andere keer…”, appt hij direct terug. Hij is duidelijk geïrriteerd en eigenlijk is dat ook zeer terecht. Ondertussen komt Joris met een opgewekt gezicht de kamer binnenlopen alsof er niks aan de hand is.

Hij schenkt een glas wijn voor mij in en dan begint hij me direct te zoenen. „Je ziet er gestresst uit Maud, kom ga eens lekker liggen.” Hij trekt zijn nachtkastje open en haalt een flesje massageolie tevoorschijn. „Volgens mij kan je wel wat ontspanning gebruiken…” Joris begint mijn schouders te masseren, mijn rug, onderrug en vervolgens mijn billen. Mijn lichaam voelt nog steeds gespannen, maar dit keer is het wel gezonde spanning. Ik kan er niets aan doen, dit is gewoon een dierlijk instinct ofzo. Maar op een of andere manier brengt deze jongen mijn hele lichaam in extase! En voor ik het weet hebben we opnieuw seks.

Seks overtreffende trap

Pff hallelujah, deze keer seks was wel echt een overtreffende trap. Ik weet niet of het kwam omdat ik wist dat dit de laatste keer seks tussen ons zou zijn, maar dit was een van de beste keren ooit. Joris denkt er duidelijk hetzelfde over. „Wow Maud, dit was echt heel intens… Intens en bijzonder. Net zoals jij.” Ondertussen kan ik mezelf wel weer voor de zoveelste keer voor mijn kop slaan. Waarom doe ik dit toch altijd? Waarom ben ik soms zo’n slet? Terwijl mijn gedachten alle kanten opgaan, kruipt Joris tegen me aan. „Zullen we anders samen een paar nachtjes naar een hotel gaan?”, fluistert Joris in mijn oor. Mijn mond valt open van verbazing. Echt tijd om te antwoorden heb ik niet, want Joris wordt gebeld door Liya. Ik zou verwachten dat hij haar weg zou drukken, maar hij neemt gewoon op en begint vrolijk te vertellen dat we lekker aan het chillen zijn. Liya wilde eigenlijk nog langskomen, maar herinnerde zich net op tijd dat de avondklok was ingegaan. Het enige moment dat ik blij ben met die avondklok. Ik heb echt geen zin in Liya.

„Ze is hartstikke verliefd op je hoor…”, floep ik eruit als Joris ophangt. „Weet ik, maar ik niet op haar…” Op dat moment knapt er iets bij mij. De laconieke manier hoe Joris met vrouwen omgaat trek ik niet meer. Ik gooi alles eruit, dat ik gevoelens voor hem had, dat ik er zelfs over heb nagedacht om met hem mee te gaan naar Parijs, dat ik het raar vind dat hij vriendinnen van Jessie mee uit vraagt via Tinder en dat hij eerlijk moet zijn tegen Liya. „Je bent niet eerlijk. Niet tegen jezelf en niet tegen andere mensen”, schreeuw ik. Ik wil weggaan, maar ik kan nergens heen. Kut avondklok.

Eindelijk een duidelijk antwoord

Joris slikt en dan komt er een antwoord dat ik niet had zien aankomen. „Je hebt gelijk Maud. Ik ben ook een klootzak. Ik heb inderdaad verliefde gevoelens voor je gehad… Maar ik zie aan alles dat jij nog gek bent op Tommy. En bovendien, ik wil nog geen relatie. Ik ben nog niet klaar om me te binden. Maar elke keer als ik met jou ben, dan verandert er iets. Je bent speciaal voor me. Vergeet dat niet.”

Ik kan het niet droog houden en ik zie ook dat Joris emotioneel is. Ik voel me boos, verdrietig, blij en opgelucht tegelijk. En ergens beginnen er ook weer vlinders in mijn buik te fladderen. Eindelijk een duidelijk antwoord van Joris.

We voeren nog tot diep in de nacht intense gesprekken. Als ik de volgende ochtend wakker word ben ik op een of andere manier opgelucht.

Normaal gesproken zou ik uren nadenken over wat als, maar Joris is heel duidelijk geweest. Hij wil, ondanks dat ik speciaal voor hem ben, geen relatie. En als ik de afgelopen jaren één ding heb geleerd, is dat je nooit achter een man aan moet lopen. Ik ga voor Tommy. Ik ben deze keer echt zeker van mijn zaak.

Een paar dagen later verras ik Tommy dan ook met een speciaal diner. Ik heb bij het restaurant waar we onze eerste date hadden lekker eten besteld, de tafel netjes gedekt en ik heb een nieuw jurkje aangedaan. Ook heb ik gevraagd of Tommy zich mooi wil aankleden. Op zijn bord heb ik een klein cadeautje neergelegd en een kaartje met de tekst: „Lieve Tommy, wil je weer opnieuw verkering met mij?”

Als Tommy het kaartje oppakt en begint te lezen, valt hij stil. Daarna rolt er een kleine traan over zijn wang… „Wat is er schat?”

Lees ook: #183: ‘Ik heb inderdaad niet zo’n behoefte aan een vaste relatie’