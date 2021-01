#183: ‘Ik heb inderdaad niet zo’n behoefte aan een vaste relatie’

Maud zit met een probleem: ze heeft in oud en nieuw in bed gelegen met Liya, Joris én Tommy en Liya bleek corona te hebben. Joris heeft die avond seks gehad met Liya en Maud merkt dat ze elkaar leuk vinden. Ze weet niet goed hoe ze erover denkt. Ze vreet zichzelf op van jaloezie. Zelf blijkt ze geen corona te hebben, godzijdank, maar het betekent niet dat het rustig is in haar leven. Jessie is Joris namelijk tegengekomen op Tinder toen ze daar samen met een vriendin op zat en Joris heeft haar een berichtje gestuurd. ‘Hey knapperd, ik wil je wel beter leren kennen. Zin om snel een wijntje te doen?’

Ik heb een paar dagen getwijfeld of ik Joris een berichtje zal sturen, maar ik dacht telkens als ik het wile versturen weer: niet doen. Ik ga waarschijnlijk alleen maar gezeik veroorzaken en wat heb ik nou eigenlijk te zeggen. Ik ben nota bene degene die al maanden in een driehoeksverhouding zit!

Toch kon ik me afgelopen zaterdag niet meer inhouden. ‘Kan ik je vandaag of morgen even spreken?’ app ik hem. Binnen een paar minuten heb ik antwoord. ‘Tuurlijk Maudje, wat is er loos? Je gaat toch niet zeggen dat je een SOA hebt he?! Daar heb ik echt geen tijd voor hoor na al dat coronagezeik! :’)’

Ik besluit zijn grapjes te negeren en vraag of ik na het eten kan meeten bij hem thuis. Hij stemt toe en daarom sta ik een paar uur later voor de deur bij hem. Ondanks dat ik me kapot irriteer aan zijn flirterige gedrag met Liya, heb ik me wel opgetut. Ik blijf toch een zwak voor hem houden.

Kriebels door die sexy grijns

Ik bel aan en als hij open doet voel ik direct weer een kriebel in mijn buik door die sexy grijns van hem. He verdomme Maud, waarom ben je zo’n zwak ei! „Maudje! Wat een eer. Kom binnen, kom binnen. Ik trek net een fles wijn open. Wil je ook?” hij geeft me een kus op mijn wang en voor ik iets kan zeggen, laat staan instemmen of het wijntje weigeren, loopt hij al naar zijn keuken.

„Wat wilde je nou bespreken?” zegt hij even later als we op de bank zitten met twee glazen rode wijn.” Ik twijfel of ik het echt moet zeggen, maar besluit dat ik mijn rotgevoel niet langer voor mij kan houden. „Ja… Eh. Ik weet natuurlijk dat jij en Liya iets met elkaar hebben gedaan en dat is helemaal niet erg hoor. Maarrem, ik zie dat jullie ook best wel aan het viben zijn. En naja… Als jij nog graag de vrijgezelle casanova uit wil hangen vind ik dat helemaal prima, maar ik zou het wel graag willen weten. Want dan wordt het ook wel makkelijker voor mij om gewoon voor Tommy te kiezen.”

Joris kijkt me even verbaasd aan en grijnst. Hij lijkt zich niet zo goed raad te weten met de woorden die ik net gezegd heb. Hij krabt op zijn hoofd. „Ja eh, jeetje Maud… Ik vind je een hartstikke leuk meid hoor. Maar ik heb inderdaad niet zo’n behoefte aan een vaste relatie… Misschien moet je dan maar voor Tommy gaan ja.”

Nog één keertje seksen

Ik voel een kleine steek in mijn maag, maar als ik Joris aankijk zie ik in zijn ogen dat hij me – ondanks dat hij geen relatie wil – wel wílt. Ach, nog één keertje met elkaar seksen voordat het te laat is?

En zo komt het dat ik zaterdagavond dus met net iets te veel wijn op weer in bed lag met Joris. Als we aan het uitpuffen zijn van de wilde sekspartij die we net hebben gehad, krijg ik een appje. Het is van Tommy. ‘Hey lieverd, we hadden afgesproken om de eerste avond van de avondklok samen door te brengen toch? Waar ben je? Het is 20.55…”

Kutzooi… Dat was ik dus hélemaal vergeten!

