Extreem coronaproof concert: band én alle bezoekers in reusachtige opblaasballen

Je knippert waarschijnlijk een paar keer met je ogen als je naar foto’s van de concerten van deze band kijkt. maar je ziet het echt goed! Iedereen zat lekker in z’n eigen bubbel, in grote doorzichtige opblaasballen.

De een blaast bellen, anderen bellen vanuit opblaasballen vanaf een concert in opblaasballen. De Amerikaanse rockband The Flaming Lips heeft een aantal opmerkelijke optredens gegeven in Oklahoma. Zowel de concertgangers, met hun telefoon continu in de aanslag, als de bandleden zaten individueel ingepakt in opblaasbare ballen om eventuele besmetting met het coronavirus te voorkomen. Slim bedacht en ziet er ook nog eens heel tof uit, valt het mensen ook op social media op. „Keer wat anders!”, reageert iemand.



This looks like a lot of fun! — DrRabbitfunk (@DrRabbitfunk) January 23, 2021

Honderd opblaasballen

Tijdens elke show waren er honderd ballen in de zaal waar tot maximaal drie mensen in konden. Het concept werd bedacht door frontman Wayne Coyne, die al jaren tijdens concerten in zo’n bubbel over het publiek rolt. Volgens Coyne is het concertbezoek in een bal „veiliger dan een bezoek naar de supermarkt”. Op het podium hield hij ook nog even een toepasselijke ballon in de lucht:



De band had ook aan de veiligheid gedacht. Iedere bal was voorzien van een fles water, een handdoek en een ventilator. Ook waren er bordjes met de tekst „ik moet plassen” en „het is te heet hier binnen”. In dat geval schoten medewerkers van de concertzaal te hulp.

De ballen doen het goed op social media, evenals de band. „Ik ben al twintig jaar van van The Flaming Lips en dit is eigenlijk helemaal niet anders dan wat we van ze hadden verwacht. Creatieve genialen. Je weet nooit wat je kunt verwachten met hen op het podium.” En ene Jeni heeft misschien wel een vooruitziende blik. Ze maakte voor vrienden die nog voor corona zijn getrouwd op een concert van The Flaming Lips een bruidstaart. Drie keer raden hoe dat ding eruit uitzag…



Last January, I created a wedding cake design for friends who’d been married on stage at a Flaming Lips concert, for the reception (that never occurred due to COVID). This morning the bride sent me video from last nights F.L. concert, asking if I can see the future. Maybe I can. pic.twitter.com/8vrTMP0DZx — Jenni (@jennilenahan) January 23, 2021



Been a Flaming lips fan for over 20 years this isn't different this is what we expect from them. Creative genius. You never know what to expect with them on stage they're wonderful. — Scott McGrath (@crystclearcloud) January 25, 2021

