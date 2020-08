#160 Die heeft er net een stomende zoensessie met Patricia opzitten!

Maud heeft relatieproblemen met Tommy. Die is gestopt met blowen, maar is daarom niet te genieten. Maud trekt het heel slecht en wil een gesprek met hem aangaan om het erover te hebben, maar Tommy lijkt dat uit de weg te gaan. Als ze een dag naar het strand gaat heeft ze wel opeens acht gemiste oproepen van haar vriend. Als ze hem terugbelt krijgt ze alleen een nare reactie van hem dat hij nu bezig is en geen tijd heeft. Vermoeid taait ze af naar haar vader. Maar ziet ze dat nou goed? Is hij met de buurvrouw aan het zoenen?!

Ik weet niet goed wat ik moet denken als ik mijn pa met Patricia zie. Aan de ene kant schrik ik. Patricia is al sinds ik het mij kan herinneren onze buuf. Ze is naast ons komen wonen toen ik 2 jaar oud was, met haar man Dylan: een hele knappe, Surinaamse man. Samen hebben ze twee kinderen van mijn leeftijd: Greg en Jurgen. Ik denk dat Jurgen twee jaar ouder is dan ik en Greg moet ongeveer net zo oud zijn als ik; ze zijn al een aantal jaar het huis uit. Dylan is een aantal jaar geleden overleden aan kanker. Meer weet ik niet echt van ze, behalve dat ik het altijd hele leuke mensen vond.

Toch is het raar om mijn vader met Patricia te zien zoenen, omdat ik haar al zo lang ken. Maar ergens maakt mijn hart een klein vreugdesprongetje: als mijn pa en Patricia verliefd op elkaar zijn en het wordt iets, dan wonen ze tenminste dicht bij elkaar en kan Patricia een oogje in het zeil houden als mijn vader niet lekker gaat. En waarom zou ik het eigenlijk erg vinden: ze is een heel fijn mens!

Ommetje

Ik besluit om rechtsomkeer te maken en mijn vader eerst te bellen met een smoes dat ik eraan kom om hem niet in verlegenheid te brengen. Ik loop een blokje om en tien minuutjes later loop ik weer mijn huis binnen en zit mijn vader op de bank, duidelijk goed gehumeurd. Stiekem grinnik ik. Ja dat snap ik, die heeft er net een stomende zoensessie met Patricia opzitten! „Alles goed pa?” vraag ik. „Ja hoor, met jou?”, glimlacht hij en dromerig staat hij op om naar de keuken te gaan. Volgens mij is mijn vader een beetje van zijn stuk gebracht.

Alles leuk en aardig, maar ik zit nog steeds met dat Tommy debacle. Als ik er aan denk, word ik weer boos. Wat heb ik nou eigenlijk verkeerd gedaan? Tommy is echt niet te harden zo gemeen. Ik zou bijna willen dat hij weer gaat blowen! Ik bel hem nog een keer, maar word direct weggedrukt. AARGH! Gefrustreerd gooi ik mijn telefoon op de bank en loop ik naar mijn vader in de keuken. „Wat zullen we vanavond eten? Dan ga ik even boodschappen doen”, vraag ik hem.

Kaasafdeling

Even later sta ik in de supermarkt op de kaasafdeling als mijn telefoon gaat. Tommy. Ik twijfel. Zal ik nu opnemen? Dan is er een kans dat ik binnen twee minuten als een viswijf op die kaasafdeling sta te blèren van frustratie. Maar als ik niet opneem, spreek ik hem vandaag misschien wel helemaal niet meer. Ik waag de gok en neem op. „Ja?” mompel ik. „Wat ja? Jij wil toch praten?” roept Tommy terug. Ik zucht. „Dat klopt ja. Wanneer kun je?” antwoord ik, terwijl ik probeer om geen snauwerige toon op te zetten. „Doe maar morgenavond. Ik heb vanavond geen tijd voor dit gezeik”, antwoordt Tommy. Ik ben er even stil van. Zoveel vijandigheid… waar komt dit toch vandaan? „Anders nog iets?!” roept Tommy, die zich duidelijk irriteert aan de zwijgende overkant. „Nee, dat was het. Morgenavond is goed”, mompel ik en ik hang daarna op. Dan barst ik in tranen uit. Waar is die lieve Tommy gebleven die mij zo blij maakte?!

„Gaat het?” hoor ik opeens achter me. Ik besef dat ik nog altijd tussen de hompen kaas sta met mijn winkelwagentje en dat ik niet bepaald beschut sta te janken. Ik draai mij om zodat ik kan zien wie zich om mij bekommert. En ja hoor; Patricia staat voor mijn neus. Ze kijkt me bezorgd aan. „Maud! Wat is er aan de hand. Kan ik je ergens mee helpen?” vraagt ze geschrokken. Ik veeg mijn tranen weg en gooi een homp kaas in mijn karretje. Die kaasdeling komt me nu echt mijn neus uit. „Nee hoor, ik heb gewoon wat gezeik met mijn vriend”, vertel ik terwijl ik probeer zo normaal mogelijk te doen. „Hoe is het met jou?” vraag ik daarna snel om de aandacht van mezelf af te houden.

„Met mij gaat het goed hoor. Maar heb je anders zin om even een bakje koffie te doen zo? Misschien kun je je hart even luchten?” vraagt Patricia me. He verdomme, waarom hebben mensen van boven de 40 nooit door wanneer je niet echt gewenst bent. Ergens wil ik NU die supermarkt uitrennen en helemaal niets luchten bij niemand niet. Maar ik wil haar ook geen rotgevoel geven. En misschien dat een ouder iemand wel raad weet met hoe ik moet omgaan met Tommy? En dan kan ik ook meteen peilen wat voor type het is, als dit mijn aanstaande stiefmoeder wordt…

„Ja, is goed. Als ik thuis de boodschappen heb ingeruimd kom ik wel even langs”, zeg ik daarom maar. Een half uur later bel ik aan bij haar huis, vol van de zenuwen. Dit wordt nog wat…

Lees ook: #159 Zit mijn vader nou met de buurvrouw te zoenen?!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.