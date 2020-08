FC Barcelona ontslaat coach Setién, weg vrij voor Koeman

FC Barcelona heeft trainer Quique Setién ontslagen. Aanleiding is de historische nederlaag van Barcelona tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. De Spaanse topclub verloor vorige week met 8-2.

Setién volgde in januari de ontslagen Ernesto Valverde op. De 61-jarige coach had tot dan toe nog geen topclubs getraind. Hij slaagde er niet in Barcelona het gewenste succes te brengen; de club leidde weliswaar in de competitie toen de coronapandemie uitbrak, maar verspeelde na de hervatting de koppositie en moest de Spaanse titel aan Real Madrid laten. Afgelopen vrijdag volgde de grootste nederlaag ooit in het Europese clubvoetbal.



❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020

„De nieuwe coach wordt de komende dagen bekendgemaakt en maakt onderdeel uit van een uitgebreide herstructurering van het eerste elftal”, meldt FC Barcelona. Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal zou favoriet zijn om Setién op te volgen. Koeman speelde van 1989 tot 1995 voor de Catalaanse club; hij werd vier keer landskampioen met Barcelona en won in 1992 de Europa Cup 1.

Crisisberaad

Het bestuur van FC Barcelona hield maandag crisisberaad. Clubvoorzitter Josep Maria Bartomeu kondigde direct na de nederlaag tegen Bayern al grote veranderingen aan. Verdediger Gerard Piqué haalde hard uit naar de club, waar structurele veranderingen nodig zijn. „Barcelona heeft het dieptepunt bereikt”, zei de ervaren verdediger. „We zitten volkomen op het verkeerde pad. Coaches en spelers volgen elkaar op, maar feit is dat we al enkele jaren niet op een acceptabel niveau presteren in Europa.”

Koeman heeft bij de KNVB nog een contract tot 2022. In dat contract is wel een clausule opgenomen dat hij naar Barça mag vertrekken als de Spaanse topclub zich zou melden. In januari wilde de club hem al halen als vervanger van de ontslagen Valverde. Koeman zei toen nog nee omdat hij in juni met Oranje het EK wilde spelen. Vanwege het coronavirus is het EK met een jaar uitgesteld.

Ideaal moment

De voorbije jaren werd Koeman vaker in verband gebracht met Barcelona. Naast het uitgestelde EK zal voor Koeman ook meespelen dat het een ideaal moment is om bij zijn droomclub aan de slag te gaan. Barcelona greep dit seizoen naast de prijzen en na de vernedering tegen Bayern is de club in crisis. Koeman is bovendien 57 jaar. Als hij nu niet op het aanbod ingaat, komt de kans wellicht nooit meer.

Snel schakelen

Bij FC Barcelona was Koeman aan het einde van de vorige eeuw al werkzaam als assistent. In 2000 begon hij bij Vitesse aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Koeman werkte vervolgens bij Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton. In februari 2018 werd Koeman, die Barcelona in 1992 tegen Sampdoria vanuit een vrije trap voor het eerst de Europa Cup 1 bezorgde, aangesteld als bondscoach. Hij was teleurgesteld dat dat niet eerder gebeurde. Na het vertrek van Louis van Gaal na het WK van 2014 koos de voetbalbond niet voor Koeman maar voor Guus Hiddink.

De KNVB zal snel moeten schakelen als Koeman direct vertrekt. Oranje speelt 4 september in de Nations League tegen Polen. 7 september is Italië de volgende opponent. Beide wedstrijden zijn in de Johan Cruijff ArenA.

