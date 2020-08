Gemeente Zuidplas ‘geschokt’ door seksfilmpje op gemeentehuis

Twee seksende stelletjes zouden gisterenavond te zien zijn geweest voor het raam van het gemeentehuis van de gemeente Zuidplas in het Zuid-Hollandse Nieuwerkerk aan den IJssel. Meerdere jongeren hebben het incident gefilmd en online gezet.

Op de beelden is te zien hoe twee stellen achter twee ramen nogal zichtbaar bezig zijn met elkaar. De makers van de beelden suggereren dat het om handhavers gaat. Toen enkele handhavers het pand verlieten, werden ze door de jongeren met gejuich ontvangen.

Onderzoek

De gemeente Zuidplas laat in een verklaring weten onderzoek te doen naar de video’s. Tegen het AD zegt loco-burgemeester Jan Verbeek „geschokt” te zijn. „We nemen dit buitengewoon serieus. Ik ben geschokt en ben er nog steeds ondersteboven van. Seks in het gemeentehuis kan en mág niet, wat mij betreft.”

‘Hoop dat het nep is’

Raadslid Klovert zegt tegen de krant dat hij er niet vanuit gaat dat gisteravond „anderen in het gemeentehuis waren dan de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)”. „De politiek is met reces en het corona-crisisteam is afgeschaald. Dat je elkaar aardig vindt en dit buiten werktijd doet: prima. Dit doe je niet. In het gemeentehuis, op zondagavond, voor het raam: dit is buitengewoon ongelukkig. Tsja. In alle eerlijkheid: ik hoop dat het nep is.”

