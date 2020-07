#155 ‘Ik ga die troep echt niet voor de lol nemen’

Tommy heeft een nieuwe roeping gevonden en in is helemaal in de ban van het organiseren van (illegale) feestjes. Maud is er niet zo over te spreken. Toch gaat Tommy vrolijk door met de organisatie, ondanks dat er vorige keer politie op de stoep stond.

Ook dit weekend stond er weer een kleine party op de planning. Maud zag het eigenlijk niet zo zitten, maar uiteindelijk kan Tommy haar toch overhalen om mee te gaan. Het feestje blijkt supergezellig en Maud heeft een enorme klik met ene Sara. Ineens begrijpt Maud waarom Sara zo amicaal is, want ze blijkt aan de GHB te zitten en vraagt zelfs of ze ook wil hebben. Maud slaat over, maar blijft met een gek gevoel achter..

Sara loopt richting de dansvloer en ik blijf achter. Ik heb een raar soort gevoel in mijn buik dat ik niet kan peilen. GHB. Ik heb nooit begrepen dat mensen dat voor hun lol nemen. Ik heb zoveel enge verhalen gehoord van mensen waarbij GHB per ongeluk in hun drankje terecht is gekomen. Ik ben toch niet gek, ik ga die troep echt niet nemen. Toch zit iets mij niet lekker. Ik had het net zo gezellig met Sara en nu is ze weg.

Net als ik op wil staan om naar de bar te lopen tikt iemand op mijn schouder. ,,Maud!!? Ben jij Maud?” Ik draai me om en zie een grote jongen voor mij staan met donkere krullen. Zijn gezicht komt me bekend voor, maar ik heb geen idee waarvan. Ken ik hem nog van vroeger? Is het een vriend van Tommy? Een oud-collega?

,,Ja, ik ben Maud, maar help me even. Super suf, maar ik weet even niet waar ik je van ken.” De onbekende jongen voor me begint te lachen. ,,Ik ben Kay, ik was vroeger een vriend van Jelle. Jullie gingen toch een tijd met elkaar?” Ineens begint me iets te dagen en ik herinner ik mij een feestje waar Kay en ik allebei mega dronken zijn geworden en de hele avond hebben lopen rellen.

Kay was vroeger altijd een beetje slungelig en onopvallend, maar ik moet zeggen dat hij er nu een stuk beter en frisser uit ziet. Ik ben onder de indruk van zijn kledingstijl en zijn snelle grappen. Kay en ik hebben duidelijk dezelfde humor en we lachen aan een stuk door. Het is erg warm in de villa en we besluiten om even naar buiten te gaan voor een sigaretje.

We zitten nog maar net buiten of Sara komt aanlopen en ze geeft Kay een kus op zijn mond. Ze ziet mij verbaasd kijken en lijkt mijn gedachte te kunnen lezen. ,,Kay en ik kennen elkaar langer dan vandaag hoor. Al zo’n drie jaar!”, zegt Sara terwijl ze met haar hand begint te zwaaien. Ik lijk de hint niet helemaal te snappen en pas als ze haar ringvinger voor mijn neus houdt begrijp ik wat ze probeert te zeggen.

,,Ohh! Jullie zijn getrouwd? Heh?” zeg ik verbaasd. ,,Nee, verloofd! Volgend jaar mei gaan we trouwen. Tenminste als die corona-shit dan eindelijk eens een keer klaar is.” Sara steekt een sigaret op en komt dan naast me zitten. Ik voel een gek soort spanning in mijn buik als haar been de mijne raakt. Sara verteld uitgebreid over het huwelijksaanzoek dat vorig jaar heeft plaatsgevonden in Mexico.

Kay vult het verhaal aan met hilarische anekdotes en ik smul van hun romantische verhaal. De energie tussen Kay en Sara is zichtbaar aanwezig en de vonken spatten ervan af. Ik krijg het er warm van en ik voel zelfs een bepaalde soort tinteling in mijn buik. Precies het gevoel dat ik ook had toen ik Jelle en Tommy voor het eerst zag. Maar ik heb dit gevoel nog nooit eerder voor een vrouw gehad.

,,Maar waar kennen jij en Kay elkaar eigenlijk van? Ik zag jullie ook al een hele tijd met elkaar kletsen en volgens mij hebben jullie het aardig gezellig,” zegt Sara terwijl ze mijn hand vastpakt. Ik word er een beetje ongemakkelijk van en neem een slok van mijn gin-tonic en begin te ratelen over Jelle en wat feestjes van vroeger. Ik vertel over hoe Jelle zich als een klootzak heeft gedragen en dat ik nu heel blij ben met Tommy.

,,Jelle is een eikel en Tommy mag zeker ook heel blij zijn met jou,” zegt Sara terwijl ze mij een knipoog geeft. Als ik mensen een knipoog geef zie ik er altijd uit als een karikatuur versie van mezelf, maar Sara’s knipoog is sexy en sensueel. Net zoals een filmster. Ik lach een beetje verlegen en weet niet goed wat te zeggen. Ik hoef gelukkig niet lang na te denken. Sara springt van het bankje op en pakt mijn hand vast. ,,Ga je met mij en Kay mee? We gaan wat leuks doen, kom..!?

