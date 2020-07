‘Lieve ouders’ voor halve ton opgelicht, dochter start crowdfunding

Haar ouders werden voor een halve ton opgelicht. Marloes startte een crowdfunding en is geroerd door de lieve reacties. Al zijn er ook mensen die de hele oplichting maar dom vinden, „totdat het ze zelf overkomt, maar dat wens ik niemand toe.”

‘Een hart verscheurend verhaal, veel sterkte.’ ‘Heel veel succes met de actie en toch nog gefeliciteerd met uw verjaardag.’ ‘Het zal vast heel veel pijn hebben gedaan.’ ‘Alle kleine beetjes helpen.’ Een kleine greep uit de reacties op de crowdfunding die Marloes Pastijn voor haar ouders Theo en Joke startte, nadat ze voor 50.000 euro zijn opgelicht op 26 mei, op dezelfde dag dat haar vader zeventig werd.

Spoofing

„Je denkt altijd als je zulke verhalen hoort: dat overkomt mij echt niet! Nou, neem van mij aan, het kan je dus wel overkomen.” Marloes vertelt hoe haar ouders uit Rotterdam zijn opgelicht door spoofing, waarbij de oplichters een ander telefoonnummer en een andere identiteit aannemen. In dit geval het nummer van de afdeling fraude van ING, de bank van haar ouders. Een ‘medewerkster’ vertelde hen dat een bedrag van 2.000 euro was overgeboekt naar een rekening in Oekraïne en of dit de bedoeling was.

‘Medewerkster’

„Mijn moeder is erg wantrouwend en zei dat ze het een erg raar verhaal vond. Mijn vader heeft toen met een andere telefoon het nummer gebeld dat in het display stond vermeld.” En inderdaad, dat was het telefoonnummer van de afdeling fraude van de ING. Het vertrouwen was dus gewekt.

Marloes herinnert zich nog dat ze met een gebakje op het balkon in de zon zaten. „De medewerkster, tussen aanhalingstekens, vond het zo vervelend voor mijn ouders dat ze waren opgelicht voor 2.000 euro, op mijn vaders verjaardag nog wel. Mijn ouders hebben toen hun spaarcenten naar een veilige kluisrekening moeten overmaken.” Ze klonk tijdens het twee uur durende telefoongesprek heel echt en empathisch, „de medewerkster wist precies wat ze deed, het zou me niets verbazen als ze ook echt op een bank werkt, of heeft gewerkt.”

Misselijk

De vrouw gaf vervolgens aan dat haar ouders de volgende dag om 12 uur een afspraak hadden op het ING kantoor in Rotterdam. Maar toen ze daar aankwamen om kwart voor twaalf, waren de deuren gesloten. Marloes, die net bevallen was van haar zoontje, krijgt er weer een brok van in haar keel. „We zijn alles kwijt, zei mijn moeder toen ze me belde. Ik werd zo misselijk, de grond zakte onder m’n voeten weg.”

Crowdfunding voor lieve ouders

Ze is een echte dochter van haar ouders die ‘niet lullen maar poetsen’ hoog in het vaandel hebben staan en startte een crowdfunding. Ze hoopt hiermee 25.000 euro op te halen. „Mijn ouders hebben hun hele leven zo hard gewerkt. Misschien zeggen alle kinderen dat over hun ouders, maar die van mij zijn echt zulke lieve mensen die iedereen helpen en iedereen gelijk behandelen.” Maar dat goed doet, niet altijd goed ontmoet, blijkt nu wel. Marloes schudt haar hoofd, aan de andere kant van de lijn. „Wat hebben zij in gódsnaam fout gedaan dat hen dit nu overkomt?!”

De reacties op haar crowdfunding zijn positief. „Het doet ons goed dat zoveel lieve mensen ons willen helpen. Zeker in deze tijden waarin mensen ook zo boos op elkaar zijn, is het heel bijzonder om te merken hoe betrokken ze zijn. En als ik naar de namen kijk onder de donaties, zijn het mensen met allerlei verschillende achtergronden. Het is mooi dat wanneer zoiets heftigs gebeurt, we bijna allemaal hetzelfde gevoel delen.”

Metro schreef eerder al over spoofing: ‘Het ziet er domweg echt uit’

Waardeloos

Haar vader was scheepstimmerman, haar moeder werkte op het havenbedrijf en ze hebben altijd geld opzij gezet voor hun oude dag. Op de vraag hoe het nu met ze gaat, blijft het even stil. „Mijn vader is best wat afgevallen, mijn moeder slaapt niet meer. Elke ‘nee’ die ze horen, raakt hen hard.”

Want de politie kan niets doen, hebben ze laten weten, en ook de ING zegt dat het in feite hun eigen schuld is. „Omdat mijn moeder zelf de transactie heeft gedaan, kunnen ze niets doen, zeggen ze.” Waardeloos, vindt ze, „De oplichters van nu zijn zo gehaaid en werken met zulke technische snufjes. Het kan ook jou overkomen, hoor.” Want ze hoort en leest heus wel hoe sommige mensen op haar verhaal reageren. „Ze noemen het dom en zeggen ‘dat je beter zou moeten weten.’ En ergens snap ik dat ook wel, want je moet eerst zoiets zelf meemaken, wil je geloven dat dit dus ook jou kan gebeuren.”

Zonnetje

Op de vraag of ze niet ook heel even ‘daar gaat m’n erfenis!’ heeft gedacht, is ze stellig. Nee! „Ik ben net als mijn ouders helemaal niet materialistisch. We genieten nog het meest van het zonnetje dat schijnt en van elkaars gezelschap.” Maar toch is het verliezen van 50.000 euro natuurlijk verschrikkelijk en elke euro die ze nu via de crowdfunding krijgen, is er een. „We zijn daar ontzettend dankbaar voor.”

