Man met obesitas verliest bijna 160 kilo met eigen groentetuin

De weegschaal gaf 226 kilo aan als Zach Moore uit Florida erop ging staan. Na onder andere een complete omschakeling in zijn eetpatroon waarin de man met obesitas onder andere zelf verbouwde groenten eet, wist hij 158 kilo kwijt te raken.

Die complete omschakeling was ook wel nodig voor de 39-jarige man. Zijn dieet bestond vooral uit veel ‘lege’ calorieën. Waaronder vier flessen Coca-Cola van twee liter. Per dag. „Als ontbijt had ik drie of vier Egg McMuffins van de McDonalds”, vertelt hij volgens Yahoo! Style. „We aten pizza als lunch. Naar de Pizza Hut rijden en een taart voor mezelf en één voor mijn familie halen, was normaal. Avondeten was meestal iets als friet, hotdogs en hamburgers.”

Kilo’s kwijt na voedselvergiftiging

Na een voedselvergiftiging belandt Zach in het ziekenhuis. Een keerpunt in het leven van de vader en echtgenoot. „Ik at een hele familiemaaltijd van Panda Express. Daarna kreeg ik voedselvergiftiging en verloor ik bijna dertig kilo in een week. Alleen maar overgeven en diarree. In het ziekenhuis dacht ik: ‘Ik ga dood’.” Hij neemt zelfs een afscheidsbericht op voor zijn vrouw en zoon. Wanneer hij toch uit het ziekenhuis komt, besluit hij zijn best te gaan doen om af te vallen.

Dat doet hij vooral door zijn eetpatroon aan te passen, hij bekent zelfs dat hij niet naar de sportschool is geweest tijdens zijn afvalrace. „Ik verloor mijn gewicht door anders te eten.” Hij begint met het schrappen van koolhydraten, rund- en varkensvlees om genoeg gewicht te verliezen voor een maagverkleining. „De operatie hoort twee uur te duren. Bij mij duurde het zeven uur. Ik kreeg een hartstilstand omdat ik dikker was dan de dokter dacht”, vertelt Moore. Na deze operatie en het verliezen van de kilo’s, heeft Zach ook nog een operatie ondergaan om de overtollige huid weg te laten halen.

Van obesitas naar eigen eten

Na de operatie verliest hij in honderd dagen maar liefst zeventig kilo en besluit hij zich te verdiepen in gezond eten. „Ik snap eten eindelijk. Als er veel fructose of suiker in zit, eet ik het niet. Mijn dieet is een mix van ketogeen dieet en paleo.” Bij een ketogeen dieet eet je veel vetten en eiwitten en laat je de koolhydraten staan. Het paleodieet is het oerdieet. Je eet wat onze voorouders eten: vis, vlees, noten groenten en fruit.

Voor een groot deel voorziet Zach zichzelf van eten. Hij bouwde een kleine boerderij in zijn tuin. „Ik heb meer dan honderd kippen. We hebben eenden, kalkoenen en zijn een enorme groentetuin aan het laten groeien.” Het gezin verbouwt vooral de groenten waar ze zelf gek op zijn. „Bonen, spruiten, tomaten, van alles. Mijn vrouw houdt van knoflook en uien. Ze verbouwt daarnaast ook nog aardappelen.”

Geur van gefrituurd eten

Ondanks zijn nieuwe hobby, is het eraf houden van de kilo’s niet altijd makkelijk. „Ik mis mijn snoep, ik ben een zoetekauw. En als ik gefrituurd eten ruik, vind ik dat heerlijk. Maar ik verlang niet meer zo naar ongezond voedsel als voorheen.” Het idee dat hij nu ouder wordt, helpt daarbij. „Toen ik zo zwaar was, dacht ik niet dat ik de veertig zou halen. Dat is nu over zes maanden.”

