#151 ‘Pfff, dit is hartverscheurend’

Een avond die zo gezellig en leuk begon is uiteindelijk geëindigd in een fiasco. Tommy is opgepakt wegens agressief gedrag tegenover een boa. Hij is gelukkig snel weer op vrije voeten, maar hij weet het nog wel tot een ruzie met Maud te schoppen. Maud weet van ellende niet wat ze moet doen en heeft opruimwoede. Ze is druk aan het schoonmaken als haar vader haar ’s avonds laat nog belt. „Maud, is het waar? Gaat je moeder trouwen?”

Dit was wel het laatste waar ik op zat te wachten… Wat een duivels rot dilemma. Mijn vader is degene die altijd heeft geroepen: „Eerlijkheid duurt het langst.” Terwijl mijn moeder meer het type is: „Een leugentje om bestwil kan geen kwaad.’

Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil mijn vader niet nog meer pijn doen door zijn vraag te bevestigen met een ‘ja’. Die arme man zou er kapot aan gaan. Aan de andere kant misschien is de hele kut-bruiloft wel een bevlieging en kan ik beter afwachten tot er echt officieel een datum bekend is.

Maar ik kan toch niet liegen tegen mijn vader? Godsamme, dit is hartverscheurend. Hij heeft al zoveel verdriet. Ik weet niet of hij dit nieuws aan kan.

„Maud, hallo??” Shit, mijn vader verwacht een antwoord. „Ik weet het niet…” Het is het meest suffe antwoord wat ik verzinnen, maar ik weet oprecht niet wat ik moet zeggen.

Scheiding

Wat is een scheiding toch kut. Moet ik nou de rest van mijn leven gaan schipperen tussen mijn ouders. Ben ik straks een soort mediator? Moet ik de komende tijd de laatste roddels van mijn moeders uit de hand gelopen liefdesleven verborgen gaan houden voor mijn vader?

„Je weet wat niet? Maud, je moeder vertelt altijd alles aan jou. Kom op zeg! Ik ben niet gek!”

Mijn vader heeft gelijk. De enige die je op dit moment gek kunt noemen is mijn moeder. „Pap, ik weet het ook allemaal niet precies. Die oelewapper heeft een aanzoek gedaan, maar dat kan je toch niet helemaal serieus nemen? Mama was wel enthousiast, maar ik weet niet of ze ja heeft gezegd.” Ik voel een steek in mijn hart, ik loop gewoon glashard te liegen tegen mijn eigen vader. En het idee dat mijn moeder misschien echt gaat trouwen maakt me kotsmisselijk. Het kan te maken hebben met de hoeveelheid alcohol, maar ik voel dat ik elk moment kan gaan overgeven. „Pap, ik bel je zo terug.”

Kotsend boven het toilet

Niet veel later hang ik kotsend boven het toilet. Ik heb me nog nooit zo kut gevoeld. Mijn ouders in scheiding, mijn vader verslaafd aan alcohol, Tommy is werkeloos en lichtelijk verslaafd aan blowen en mijn eigen leven is ook niet bepaald florissant. Ik mis het uitgaan, de spontaniteit van leuke dingen doen, ik mis mijn werk, colleges en ik mis mijn salaris. Van mijn spaarrekening blijft ook weinig over. Nu de horeca eindelijk weer open is kan ik wel een paar uurtjes werken, maar het geld dat ik daarmee verdien is net genoeg voor boodschappen.

Ik bel mijn vader op en vertel hem dat ik morgen bij hem langs kom. Daarna spring ik onder een warme douche en duik ik mijn bed in. Ik ben klaar met deze dag.

De volgende dag schrik ik om 11.00 uur wakker van het geluid van de bel. Totaal gedesoriënteerd spring ik uit bed. De kater is heftig en ik voel me alsof ik ben overreden door een vrachtwagen. Ik schrik zelfs van mijn eigen spiegelbeeld, ik wist niet dat mijn ogen zo klein konden worden.

Onverwachts bezoek

Als ik een ding haat is het onverwachts bezoek. De bel blijft gaan en ik hoop dat het gewoon een pakketje is van een van mijn huisgenoten. Niets is minder waar. Tommy staat voor de deur met een bos rozen, verse croissantjes en mijn lievelingssapje van de markt. „Ik heb wat goed te maken, Maud. Sorry. Ik wilde vragen hoe het met je ging, maar je gezicht zegt genoeg. Heb je überhaupt geslapen?”

Ik moet lachen en huilen tegelijk. Tommy tilt mij op en brengt mij naar boven. Dit was precies waar ik zin in had: liefde, eten en de sterke armen van Tommy.

De tranen blijven maar komen en ik kan niet stoppen met huilen. Ik vertel Tommy van het aanzoek van mijn moeder, het telefoontje van mijn vader en ik leg hem uit dat ik me zorgen maak om hem. Tommy had niet door dat ik me zo kut voelde de afgelopen dagen. „Waarom heb je niks gezegd? Ik ga straks wel mee naar je vader. Dan gaan we met hem wandelen, lekker voor hem koken en het huis een beetje opruimen.”

Als ik onder de douche vandaan kom, komt Tommy naar mij toe gelopen. „Maud, ik wilde je eigenlijk nog iets vertellen. Ik heb vannacht bijna niet geslapen. Ik ben zo enthousiast! Ik heb een plan, een plan waarmee ik hopelijk weer een beetje geld kan verdienen…”

