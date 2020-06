Huntelaar: ‘Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt dan dat van Ajax’

Noem hem veteraan, noem hem oude krijger, maar op het voetbalveld bleek hij de afgelopen seizoenen nog zo scherp als een mes. Klaas-Jan Huntelaar blijft in Amsterdam en plakt er bij Ajax nog een jaartje aan vast.

Tijd om uit te rusten en na te denken over zijn toekomst had de spits, die in augustus 37 jaar wordt, door corona genoeg. Huntelaar keerde in 2017 terug bij Ajax en zou per jaar bekijken of hij nog een seizoen in het witrood in de Johan Cruijff ArenA zou spelen. Dat was dus ook nu weer het geval. Hij werd nog even gelinkt aan SC Heerenveen, maar Friesland gaat ‘m niet meer worden.

Huntelaar nog fit genoeg

De geboren Achterhoeker voelt zich nog fit genoeg om te voetballen op hoog niveau en verlengde zijn contract met een jaar, maakte Ajax vandaag bekend. Hij was het afgelopen seizoen vaak geen basisspeler, maar maakte toch nog negen competitietreffers.

„Ik wilde graag nog door en het liefst hier bij Ajax”, heeft Huntelaar laten weten. „Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen. Ik voel kom met plezier naar de club. Ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld. Maar ik weet ook dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert. Daar heb ik de afgelopen tijd veel over nagedacht en over gesproken met de trainer en met directeur voetbalzaken Marc Overmars. Uit die gesprekken bleek ook dat Ajax met mij verder wilde. Dat vertrouwen doet me goed.”

Andere rollen bij Ajax in de toekomst

Overmars is een tevreden man. „Wij wilden Klaas-Jan sowieso voor de club behouden en zijn er van overtuigd dat hij ook komend seizoen als speler van waarde kan zijn. Maar ook op andere vlakken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van talentvolle spitsen zoals Lassina Traoré en Brian Brobbey. We hebben ook gesproken over de toekomst en andere rollen voor hem bij Ajax, daarover praten we in een later stadium verder.”

Aan enthousiasme bij Klaas-Jan Huntelaar geen gebrek. Hier zie je hem twee seizoenen geleden na de gedenkwaardige 1-4 zege bij Real Madrid, een wedstrijd die hij zelf niet speelde.

https://t.co/2Ye1Ssz0B5 pic.twitter.com/31AZKHlAWf — V A K 4 1 0 N O O R D🎙 (@Vak410Noord) June 15, 2020

151 goals van ‘The Hunt’ voor Ajax

Huntelaar keerde drie jaar geleden terug bij Ajax, de club die hij in 2008 verliet voor Real Madrid. Hij speelde in totaal 243 officiële wedstrijden voor de recordkampioen van Nederland, waarin hij 151 doelpunten maakte. De spits speelde bij PSV, De Graafschap, AGOVV en Heerenveen voordat hij voor het eerst bij Ajax tekende. In het buitenland kwam hij ook voor AC Milan en Schalke 04 uit. Huntelaar kwam tot 76 interlands voor het Nederlands elftal en scoorde 42 keer voor Oranje.

Op Twitter is veel op zijn beslissing om een jaar bij Ajax door te gaan gereageerd. Enkele tweets:

Dit gedichtje schreef ik drie jaar geleden. Nog steeds fan van #Huntelaar. En hij gelukkig nog steeds bij #Ajax ❤ https://t.co/4vGkDVtPAH — Ilona Oerlemans (@IlonAjax) June 15, 2020

Shame that Huntelaar didn't choose for one year at Heerenveen to finish his career. Curious to see how many goals he could have scored as the main starting striker. — Michael Bell (@MichaelJBell09) June 15, 2020

Your favourite 𝑲𝑱𝑯 moment? 🏹#TheHuntGoesOn — AFC Ajax (@AFCAjax) June 15, 2020

